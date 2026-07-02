Война в Украине: почему западные аналитики заявили о переломном моменте на фронте

Россия постепенно утрачивает военную инициативу в войне против Украины, а цена продолжения боевых действий для Кремля становится все выше. К такому выводу пришли аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликовавшие масштабное исследование о потерях российской армии и изменениях на поле боя.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы доклада Сет Джонс и Райли МакКейб проанализировали более 20 тысяч эпизодов ударов по российским объектам и пришли к выводу, что темпы наступления армии РФ фактически исчерпали себя. По их данным, продвижение российских подразделений на отдельных участках фронта измеряется лишь несколькими десятками метров в сутки, что делает нынешнюю кампанию одной из самых медленных за последнее столетие.

В исследовании утверждается, что с февраля 2022 года по июнь 2026 года российская армия могла потерять около 1,4 миллиона военнослужащих убитыми, ранеными и пропавшими без вести. При этом безвозвратные потери оцениваются в 400-450 тысяч человек. Аналитики также отмечают, что ежемесячные потери России уже превышают темпы набора новых контрактников, что постепенно создает дефицит живой силы.

Еще одним важным выводом исследования стало изменение ситуации на линии фронта. По данным CSIS, весной 2026 года российские войска впервые за длительный период начали терять больше территории, чем захватывать. Авторы связывают это с ростом эффективности украинских ударов по тыловой инфраструктуре и широким использованием беспилотников нового поколения.

Особое внимание исследователи уделили применению Украиной дронов с элементами искусственного интеллекта. По их оценке, такие аппараты способны самостоятельно распознавать реальные цели и действовать даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Именно массовое применение подобных технологий, считают аналитики, стало одним из ключевых факторов, изменивших баланс сил на современном поле боя.

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