Війна в Україні: чому західні аналітики заявили про переломний момент на фронті

Росія поступово втрачає військову ініціативу у війні проти України, а ціна продовження бойових дій для Кремля стає дедалі вищою. Такого висновку дійшли аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), які опублікували масштабне дослідження про втрати російської армії та зміни на полі бою.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Автори доповіді Сет Джонс та Райлі МакКейб проаналізували понад 20 тисяч епізодів ударів по російських об'єктах і дійшли висновку, що темпи настання армії РФ фактично вичерпали себе. За їхніми даними, просування російських підрозділів на окремих ділянках фронту вимірюється лише кількома десятками метрів на добу, що робить нинішню кампанію однією з найповільніших за останнє століття.

У дослідженні стверджується, що з лютого 2022 року по червень 2026 року російська армія могла втратити близько 1,4 мільйона військовослужбовців убитими, пораненими та зниклими безвісти. При цьому безповоротні втрати оцінюються у 400-450 тисяч осіб. Аналітики також зауважують, що щомісячні втрати Росії вже перевищують темпи набору нових контрактників, що поступово створює дефіцит живої сили.

Ще одним важливим висновком дослідження стала зміна ситуації лінії фронту. За даними CSIS, навесні 2026 року російські війська вперше за тривалий період почали втрачати більше території, ніж захоплювати. Автори пов'язують це зі зростанням ефективності українських ударів по тиловій інфраструктурі та широким використанням безпілотників нового покоління.

Особливу увагу дослідники приділили застосуванню Україною дронів з елементами штучного інтелекту. За їхньою оцінкою, такі апарати здатні самостійно розпізнавати реальні цілі та діяти навіть в умовах активної радіоелектронної протидії. Саме масове застосування подібних технологій, вважають аналітики, стало одним із ключових факторів, що змінили баланс сил на сучасному полі бою.

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