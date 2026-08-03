СБУ йде до росіян: спецслужба відзвітувала про серію нищівних ударів по військових об'єктах Росії

Служба безпеки України оприлюднила підсумки масштабної серії ударів по військових і стратегічних об'єктах Росії та окупованих територій. За даними спецслужби, лише протягом останнього тижня українські сили уразили підприємства військово-промислового комплексу РФ, паливно-енергетичну інфраструктуру, засоби протиповітряної оборони, військові аеродроми, логістичні вузли та склади із боєприпасами. Про це йдеться у звіті СБУ.

СБУ. Фото: з відкритих джерел

У спецслужбі зауважують, удари стали частиною 40-денної операції, яка тривала з 27 липня по 2 серпня.

Одним із найпомітніших епізодів стало ураження Євпаторійського авіаційного заводу в окупованому Криму. За інформацією СБУ, було пошкоджено два ангари, де зберігалася авіаційна техніка, а також виробничий цех підприємства.

Не менш відчутних втрат, як стверджує спецслужба, зазнав військовий аеродром "Ханская" поблизу Майкопа. Повідомляється про ураження двох винищувачів Су-35, двох навчально-тренувальних літаків Л-39, резервуарів із паливом та іншої інфраструктури об'єкта.

Крім того, на Краснодарщині під удари потрапили три сучасні радіолокаційні станції "Подльот-К1" та одна РЛС "Каста-2Е2", які використовувалися російською системою ППО.

Окремим напрямком операції стали російські нафтопереробні заводи. СБУ заявляє про атаки на підприємства "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у Пермському краї, "Лукойл-Волгограднефтепереработка", а також одразу три великі НПЗ в Уфі. Також ударів зазнала інфраструктура порту Тамань.

За даними спецслужби, протягом операції було знищено низку складів боєприпасів, військового майна та паливно-мастильних матеріалів як на території РФ, так і на тимчасово окупованих українських землях.

Також видання "Коментарі" повідомляло – такого ще не було: ЗСУ вдарили по одному з найбільших складів Wildberries у Росії.



