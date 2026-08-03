СБУ идет к россиянам: спецслужба отчиталась о серии сокрушительных ударов по военным объектам России

Служба безопасности Украины обнародовала итоги масштабной серии ударов по военным и стратегическим объектам России и оккупированным территориям. По данным спецслужбы, только на последней неделе украинские силы поразили предприятия военно-промышленного комплекса РФ, топливно-энергетическую инфраструктуру, средства противовоздушной обороны, военные аэродромы, логистические узлы и склады с боеприпасами. Об этом говорится в отчете СБУ.

СБУ. Фото: из открытых источников

В спецслужбе отмечают, удары стали частью 40-дневной операции, продолжавшейся с 27 июля по 2 августа.

Одним из самых заметных эпизодов стало поражение Евпаторийского авиационного завода в оккупированном Крыму. По информации СБУ, были повреждены два ангара, где хранилась авиационная техника, а также производственный цех предприятия.

Не менее ощутимые потери, как утверждает спецслужба, понес военный аэродром "Ханская" вблизи Майкопа. Сообщается о поражении двух истребителей Су-35, двух учебно-тренировочных самолетов Л-39, резервуаров с топливом и другой инфраструктуры объекта.

Кроме того, в Краснодарской области под удары попали три современных радиолокационных станции "Подлет-К1" и одна РЛС "Каста-2Е2", которые использовались российской системой ПВО.

Отдельным направлением сделки стали российские нефтеперерабатывающие заводы. СБУ заявляет об атаках на предприятия "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае, "Лукойл-Волгограднефтепереработка", а также сразу три крупных НПЗ в Уфе. Также удары потерпела инфраструктура порта Тамань.

По данным спецслужбы, в ходе операции был уничтожен ряд складов боеприпасов, военного имущества и горюче-смазочных материалов как на территории РФ, так и на временно оккупированных украинских землях.

Также издание "Комментарии" сообщало – такого еще не было: ВСУ ударили по одному из самых больших складов Wildberries в России.



