logo_ukra

BTC/USD

62507

ETH/USD

1838.23

USD/UAH

44.64

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Донбас на межі нового обвалу: військові назвали міста, які можемо втратити уже найближчим часом
commentss НОВИНИ Всі новини

Донбас на межі нового обвалу: військові назвали міста, які можемо втратити уже найближчим часом

У військово-політичних колах попереджають про ризики для Костянтинівки, а також прогнозують загрозу для Лимана і Добропілля, якщо ситуація на фронті погіршиться

3 серпня 2026, 12:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ситуація на Донеччині може різко ускладнитися вже найближчими місяцями. У військово-політичних колах не виключають, що за несприятливого розвитку подій Україна ризикує втратити контроль над Костянтинівкою. Крім того, до завершення 2026 року небезпечний сценарій може поширитися і на Лиман та Добропілля. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела. 

Донбас на межі нового обвалу: військові назвали міста, які можемо втратити уже найближчим часом

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За інформацією співрозмовників видання, подальший перебіг бойових дій значною мірою залежатиме від темпів російського наступу, забезпечення українських сил озброєнням та резервами, а також здатності Сил оборони стримувати постійний тиск окупаційної армії.

Джерела наголошують, що у разі реалізації негативного сценарію вже до завершення зими російські війська можуть підійти безпосередньо до агломерації Слов'янська та Краматорська. Саме ці міста залишаються ключовими опорними пунктами української оборони на півночі Донецької області та мають стратегічне значення для подальшого утримання регіону.

Водночас у Кремлі, за даними співрозмовників, не відмовляються від наміру повністю окупувати Донецьку область. Російське військово-політичне керівництво нібито ставить завдання вийти на адміністративні кордони регіону ще до кінця нинішнього року.

Однак українські джерела оцінюють такі плани як надто амбітні. На їхню думку, навіть за збереження нинішньої інтенсивності бойових дій російська армія навряд чи зможе реалізувати цей задум не лише до кінця 2026-го, а й упродовж 2027 року. Попри це ситуація на Донбасі залишається однією з найнапруженіших, а боротьба за ключові міста може визначити подальший перебіг війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія просувається, але є нюанс: DeepState оцінив реальні темпи окупації.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини