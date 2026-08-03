Донбас на межі нового обвалу: військові назвали міста, які можемо втратити уже найближчим часом

Ситуація на Донеччині може різко ускладнитися вже найближчими місяцями. У військово-політичних колах не виключають, що за несприятливого розвитку подій Україна ризикує втратити контроль над Костянтинівкою. Крім того, до завершення 2026 року небезпечний сценарій може поширитися і на Лиман та Добропілля. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За інформацією співрозмовників видання, подальший перебіг бойових дій значною мірою залежатиме від темпів російського наступу, забезпечення українських сил озброєнням та резервами, а також здатності Сил оборони стримувати постійний тиск окупаційної армії.

Джерела наголошують, що у разі реалізації негативного сценарію вже до завершення зими російські війська можуть підійти безпосередньо до агломерації Слов'янська та Краматорська. Саме ці міста залишаються ключовими опорними пунктами української оборони на півночі Донецької області та мають стратегічне значення для подальшого утримання регіону.

Водночас у Кремлі, за даними співрозмовників, не відмовляються від наміру повністю окупувати Донецьку область. Російське військово-політичне керівництво нібито ставить завдання вийти на адміністративні кордони регіону ще до кінця нинішнього року.

Однак українські джерела оцінюють такі плани як надто амбітні. На їхню думку, навіть за збереження нинішньої інтенсивності бойових дій російська армія навряд чи зможе реалізувати цей задум не лише до кінця 2026-го, а й упродовж 2027 року. Попри це ситуація на Донбасі залишається однією з найнапруженіших, а боротьба за ключові міста може визначити подальший перебіг війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія просувається, але є нюанс: DeepState оцінив реальні темпи окупації.



