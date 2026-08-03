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Донбасс на грани нового обвала: военные назвали города, которые можем потерять в ближайшее время

В военно-политических кругах предупреждают о рисках для Константиновки, а также прогнозируют угрозу Лиману и Доброполью, если ситуация на фронте ухудшится

3 августа 2026, 12:58
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Кравцев Сергей

Ситуация в Донецкой области может резко осложниться уже в ближайшие месяцы. В военно-политических кругах не исключают, что из-за неблагоприятного развития событий Украина рискует потерять контроль над Константиновкой. Кроме того, к завершению 2026 опасный сценарий может распространиться и на Лиман и Доброполье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Донбасс на грани нового обвала: военные назвали города, которые можем потерять в ближайшее время

Российские войска. Фото: из открытых источников

По информации собеседников издания, дальнейшее течение боевых действий будет в значительной степени зависеть от темпов российского наступления, обеспечения украинских сил вооружением и резервами, а также способности сил обороны сдерживать постоянное давление оккупационной армии.

Источники отмечают, что в случае реализации негативного сценария уже к завершению зимы российские войска могут подойти непосредственно к агломерации Славянска и Краматорска. Именно эти города остаются ключевыми опорными пунктами украинской обороны на севере Донецкой области и имеют стратегическое значение для дальнейшего удержания региона.

В то же время в Кремле, по данным собеседников, не отказываются от намерения полностью оккупировать Донецкую область. Российское военно-политическое руководство вроде бы ставит задачу выйти на административные границы региона еще до конца нынешнего года.

Однако украинские источники оценивают такие планы как слишком амбициозные. По их мнению, даже при сохранении нынешней интенсивности боевых действий российская армия вряд ли сможет реализовать этот замысел не только до конца 2026, но и в течение 2027 года. Несмотря на это, ситуация на Донбассе остается одной из самых напряженных, а борьба за ключевые города может определить дальнейшее течение войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продвигается, но есть нюанс: DeepState оценил реальные темпы оккупации.




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