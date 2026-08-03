Падет ли Константиновка: тревожный прогноз на август

Российские войска в июле увеличили площадь оккупированных украинских территорий, однако темпы продвижения остаются значительно ниже поставленных Кремлем целей. К такому выводу пришли аналитики проекта DeepState, опубликовав обновленную статистику боевых действий. Вместе с тем сами военные говорят, что ситуация в Донецкой области может резко осложниться уже в ближайшие месяцы. В военно-политических кругах не исключают, что из-за неблагоприятного развития событий Украина рискует потерять контроль над Константиновкой. Что будет происходить на фронте в августе, какие направления будут самыми горячими? Действительно ли велик риск окончательной потери Константиновки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Еще один пояс обороны теряется

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак отметил, что касается Константиновки, более точную, актуальную, правдивую информацию могут дать представители того направления, то есть наши Силы обороны, которые там непосредственно держат оборону.

"Вообще-то можно сказать о том, что город Константиновку мы постепенно, к сожалению, теряем. При благоприятном сценарии для нас на конец августа мы сможем потерять примерно 60-70% контроля над городом. Это при очень благоприятном сценарии. На сегодняшний день две трети города находится в так называемой серой зоне. Это в соответствии с данными Дипстейта. А мы с вами прекрасно знаем, что серая зона – там, где нет российских военных, но и там, нет и украинских военных. Ну, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому говорим, что постепенно, к сожалению, город ускользает из наших рук. Это не значит, что конец обороны. Это не значит, что он все полностью потерян. Это означает, что постепенно, к сожалению, враг стабильно проникает туда. Там находится полторы-две сотни российских военных, этих инфильтрирующихся и там сидящих потеряшек. Они постепенно держат контроль над одним зданием, над гаражом, каким-то кооперативом. И вот так они закрепляются. Поэтому, еще раз, Дипстейт сейчас показывает максимально, по-моему, реалистичную ситуацию", – высказался эксперт.

При этом Иван Ступак отмечает, что по факту действительно ситуация может быть немного хуже в будущем.

"Что это значит? Еще один пояс обороны, к сожалению, теряется. Но очень важно, какой ценой россияне его берут. Каждый город, каждый карьер, каждую деревню, которую берут россияне, которую мы теряем, они там оставляют свою живую силу. Они оставляют свой ресурс и свои возможности для дальнейшего наступления. Поэтому, с одной стороны, мы теряем, но с другой стороны они так же теряют свой наступательный потенциал", – подытожил Иван Ступак.

ВСУ проводят сразу несколько операций

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков отметил, сейчас обе стороны противостояния решают задачи по выполнению плана военной кампании на 2026-й год, идет летняя фаза. ВСУ стоят в стратегической обороне, а противник предпринимает попытки оккупировать наши территории.

"Это стратегический план. Основное направление у противника Славянско-Краматорская агломерация, это третий стратегический укрепрайон, в который входят Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Есть также два отвлекающих или второстепенных направления. Это Южно-Запорожское, Восточно-Запорожское и Северное (начиная от Сум до Купянска). Сейчас противник пытается делать все возможное, чтобы занять соответствующий плацдарм для решающего наступления. Константиновка – это плацдарм. Также враг пытается закрепиться в Дружковке, так как ему нужен плацдарм с южного фланга для атаки на Краматорск. А с северного фланга – это именно Славянск, Купянск и Лиман. Там противник тоже пытается выйти, взять Лиман и таким способом создать плацдарм для атаки на агломерацию с севера", – прокомментировал эксперт.

Если же говорить о том, что реально сейчас происходит, то, по словам Олега Старикова, наши войска не дают противнику зайти в Лиман, хоть город сейчас фактически находится в серой зоне, но он точно не под контролем противника. Лиман сегодня больше контролируется ВСУ.

"Мы проводим операцию по выдавливанию противника с южного направления. Это со стороны Степногорска. С помощью сил беспилотных систем проходит операция по огневому контролю за дорогами по Причерноморью и Приазовью. Это делается для того, чтобы не дать России перебросить туда резервы. И второе – нарушить логистическое и боевое обеспечение для группировки войск. Также сейчас очень серьезные бои ведутся в районе Орехова и Терноватого", – отметил эксперт.

По его словам, ВСУ сейчас проводят сразу несколько операций. Первая операция, как уже было сказано, плотная стратегическая оборона на Славянско-Краматорской агломерации. А вот на восточно-запорожском направлении ВСУ применяют тактику мобильной обороны. Она подразумевает то, что противнику приходится перебрасывать свои войска, реагируя на мобильность ВСУ.

"И на двух еще направлениях – на южном и на северном, мы проводим действия в рамках операции по выдавливанию противника с южно-запорожского фланга, в частности, ударами по отсечению логистики. А на северном фланге мы проводим, специальную военную операцию по нанесению ударов вглубь территории РФ в целях принуждения ее к миру. Вот это и дальше будет продолжаться нат протяжении августа", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается ситуации в Константиновке, то Олег Стариков подчеркнул, что сейчас такого понятия, как полный контроль над какой-то территорией – нет. Потому что понятие линии боевого соприкосновения исчезло.

"Есть лишь такое понятие, как полоса боевого соприкосновения, которая проходит на расстоянии от 40 до 50 километров. Вот и получается, что в Константиновке реально есть противник, но в городе также есть узлы обороны, где находятся наши подразделения или группы. Они находятся в окружении, но это не означает, что с ними нет связи. С помощью беспилотной авиации им подбрасывают тыловое боевое обеспечение. Они ведут боевые действия, в том числе, как стрелковым оружием, так и другим. Поэтому как мы, так и противник не может заявлять о полном контроле Константиновки", – подытожил Олег Стариков.

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