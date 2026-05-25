Війна з Росією "Це вже не спрацює, як і у 2022 році": в Раді розповіли про вплив на рішення Лукашенка
“Це вже не спрацює, як і у 2022 році”: в Раді розповіли про вплив на рішення Лукашенка

Народний депутат Дунда зазначив, що розмова Макрона з Лукашенком не допоможе

25 травня 2026, 16:24
Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський попереджав про загрози з боку Білорусі. За словами Зеленського Путін хоче втягнути Лукашенка у війну проти України. Військові та експерти зазначають, що загроза реальна, однак наголошують, що Україна краще підготовлена до ймовірного наступу, ніж у 2022 році, коли Лукашенко фактично надав Путіну територію для збройної агресії проти України.

Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"

На тлі підвищення ризику загрози з боку Білорусі президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з лідером Білорусі Олександром Лукашенком. Про це повідомив народний депутат Олег Дунда з посиланням на західні ЗМІ. 

Журналісти зазначили, що у неділю президент Франції застеріг білоруського лідера Олександра Лукашенка, ключового союзника Росії, від втручання у війну, повідомило джерело, наближене до французького лідера.

Попередження, за даними ЗМІ, пролунало під час першої телефонної розмови між двома лідерами з початку війни в лютому 2022 року.

“Схожа розмова була вже — у Макрона і Путіна 20 лютого 2022 року, коли він вмовляв Москву не починати війну. Тоді це не спрацювало. Не спрацює і зараз теж”, — прокоментував ситуацію народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Дунда розповів про реальний сценарій, який ворог реалізує з боку Білорусі та до якого потрібно готуватися.

За його словами, Росія зробить ставку на дрони та радіоелектронну боротьбу, щоб викликати хаос і паніку. Використання важкої техніки буде зведене до мінімуму. У захопленні будуть задіяні цивільні транспортні засоби, щоб ускладнити ідентифікацію. Авіація НАТО буде безсила через неможливість відрізнити загарбників від цивільних і заборону на удари по окупованих населених пунктах.





Джерело: https://www.facebook.com/oleg.dunda.2025/posts/pfbid02NgzuvF4kqVBPMZTBSJCWrPM3pP8CXUdaXnrVKrX78VjETwrH2vp9ZLMpDpEGuL9Wl
