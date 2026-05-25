Загроза з боку Білорусі: коли можливий ризик повторного наступу на Київ

Президент України Володимир Зеленський попереджав про підвищення військової загрози з боку Білорусі.

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що, судячи із заяв президента Зеленського, керівництва розвідки, йдеться скоріше про плани Путіна втягнути Лукашенка війну проти України. За його словами, саме в цьому головна небезпека. Виходячи з нинішньої ситуації, можна зробити висновок, що йдеться не про те, що вже сьогодні або найближчим часом буде атака на Україну з білоруського напряму, зауважив експерт.

“Щоб атакувати Київ і північ України, потрібне достатньо велике військове угрупування. За різними оцінками має бути близько 100 000 солдатів, щоб дійсно серйозно атакувати Київ з півночі. І таку концентрацію військ було б помітно”, — пояснив Фесенко.

За його словами, потрібні не тільки війська, а й відповідна інфраструктура, що свідчить про реальну підготовку масованої воєнної атаки, як це було в січні, лютому 2022 року. Тоді, нагадав політолог, під виглядом навчань на території Білорусі залишилось велике військове угрупування, яке готувалося до атаки на Україну.

“Зараз такої концентрації військ на кордоні з Україною на території Білорусі немає. Можуть бути провокації — вони цілком ймовірні. Скоріше йдеться про ризик того, що під виглядом військових навчань, які можуть бути восени, наприклад, вересень, може бути концентрація російських та білоруських військ. І от тоді може виникнути ризик, ризик атаки на в тому числі і на Київ”, — зауважив політолог.

Фесенко зазначив, що навряд чи можливе повторення 2022 року, адже Україна зараз вже більше підготовлена до ймовірності такого нападу. Кордон більше підготовлений — є мінування прикордонних ділянок, є військові підрозділи. Також, зауважив він, є досвід того, як зупиняти росіян.

“Якщо буде будуть ознаки того, що відбувається концентрація військ на кордоні з Україною, тоді, думаю, що з нашого боку теж буде необхідна підготовка. Не буде повторення того, що було в лютому 2022 року, якщо навіть буде спроба атакувати”, — підсумував Фесенко.

