Загроза з боку Білорусі: коли можливий ризик повторного наступу на Київ

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський попереджав про підвищення військової загрози з боку Білорусі.
Загроза з Білорусі. Фото портал "Коментарі"
Політолог Володимир Фесенко зазначив, що, судячи із заяв президента Зеленського, керівництва розвідки, йдеться скоріше про плани Путіна втягнути Лукашенка війну проти України. За його словами, саме в цьому головна небезпека. Виходячи з нинішньої ситуації, можна зробити висновок, що йдеться не про те, що вже сьогодні або найближчим часом буде атака на Україну з білоруського напряму, зауважив експерт.
За його словами, потрібні не тільки війська, а й відповідна інфраструктура, що свідчить про реальну підготовку масованої воєнної атаки, як це було в січні, лютому 2022 року. Тоді, нагадав політолог, під виглядом навчань на території Білорусі залишилось велике військове угрупування, яке готувалося до атаки на Україну.
Фесенко зазначив, що навряд чи можливе повторення 2022 року, адже Україна зараз вже більше підготовлена до ймовірності такого нападу. Кордон більше підготовлений — є мінування прикордонних ділянок, є військові підрозділи. Також, зауважив він, є досвід того, як зупиняти росіян.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку відповідь, на думку журналіста Гордона, отримає Москва за удар по Києву.