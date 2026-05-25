Угроза со стороны Беларуси: когда возможен риск повторного наступления на Киев

Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о повышении военной угрозы со стороны Беларуси.
Угроза из Беларуси. Фото портал "Комментарии"
Политолог Владимир Фесенко отметил, что судя по заявлениям президента Зеленского, руководства разведки, речь идет скорее о планах Путина втянуть Лукашенко войну против Украины. По его словам, именно в этом главная опасность. Исходя из нынешней ситуации, можно заключить, что речь идет не о том, что уже сегодня или в ближайшее время будет атака на Украину с белорусского направления, отметил эксперт.
По его словам, нужны не только войска, но и соответствующая инфраструктура, свидетельствующая о реальной подготовке массированной военной атаки, как это было в январе, феврале 2022 года. Тогда, напомнил политолог, под видом учений на территории Беларуси осталась большая военная группировка, которая готовилась к атаке на Украину.
Фесенко отметил, что вряд ли возможно повторение 2022 года, ведь Украина сейчас уже больше подготовлена к вероятности такого нападения. Граница более подготовлена – есть минирование пограничных участков, есть военные подразделения. Также, отметил он, есть опыт того, как останавливать россиян.
