Угроза со стороны Беларуси: когда возможен риск повторного наступления на Киев

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о повышении военной угрозы со стороны Беларуси.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что судя по заявлениям президента Зеленского, руководства разведки, речь идет скорее о планах Путина втянуть Лукашенко войну против Украины. По его словам, именно в этом главная опасность. Исходя из нынешней ситуации, можно заключить, что речь идет не о том, что уже сегодня или в ближайшее время будет атака на Украину с белорусского направления, отметил эксперт.

"Чтобы атаковать Киев и север Украины, нужна достаточно большая военная группировка. По разным оценкам должно быть около 100 000 солдат, чтобы действительно серьезно атаковать Киев с севера. И такая концентрация войск была бы заметна", — пояснил Фесенко.

По его словам, нужны не только войска, но и соответствующая инфраструктура, свидетельствующая о реальной подготовке массированной военной атаки, как это было в январе, феврале 2022 года. Тогда, напомнил политолог, под видом учений на территории Беларуси осталась большая военная группировка, которая готовилась к атаке на Украину.

"Сейчас такой концентрации войск на границе с Украиной на территории Беларуси нет. Могут быть провокации — они вполне вероятны. Скорее речь идет о риске того, что под видом военных учений, которые могут быть осенью, например, сентябрь, может быть концентрация российских и белорусских войск. И вот тогда может возникнуть риск, риск атаки на том числе и на Киев”, — отметил политолог.

Фесенко отметил, что вряд ли возможно повторение 2022 года, ведь Украина сейчас уже больше подготовлена к вероятности такого нападения. Граница более подготовлена – есть минирование пограничных участков, есть военные подразделения. Также, отметил он, есть опыт того, как останавливать россиян.

"Если будут признаки того, что происходит концентрация войск на границе с Украиной, тогда, думаю, что с нашей стороны тоже будет необходимая подготовка. Не будет повторения того, что было в феврале 2022 года, если даже будет попытка атаковать", — подытожил Фесенко.

