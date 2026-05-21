Зеленський пригрозив Лукашенку: “керівництво Білорусі має бути в тонусі”

Президент України Володимир Зеленський днями повідомляв про загрозу з боку Білорусі. За його словами, Росія намагатиметься втягнути Білорусь у війну проти України.

Зеленський у четвер, 21 травня, відвідав Славутич — північ нашої держави. Повідомив, що спілкувався там із керівниками громад північних регіонів – Київської та Чернігівської областей. Зазначив, що дуже важливо підтримати наших людей тут, посилити захист. Саме цим, наголосив, і займаємось.

Президент України повідомив, що це стосується і захисних споруд — фортифікацій та іншого, посилення кордону буде додатково. Також Сили оборони й безпеки перебувають саме на цьому напрямку — “на Чернігів та Київ із території сусідів у Білорусі, яких Росія дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області”.

“У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій – звідти може бути загроза, – і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей”, — зауважив президент України.

Зеленський також нагадав, як у 2022 році наступ був і з території Білорусі також.

“Ми не забудемо цього. Українські Сили оборони, Сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати, відповідати справедливо, безумовно”, — підсумував Зеленський.

Лукашенко прокоментував слова Зеленського про загрозу наступу з півночі. Він переконує, що Білорусь не буде втягуватися у війну проти України.