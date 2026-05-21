Зеленський пригрозив Лукашенку: “керівництво Білорусі має бути в тонусі”

Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський днями повідомляв про загрозу з боку Білорусі. За його словами, Росія намагатиметься втягнути Білорусь у війну проти України.
Володимир Зеленський.
Зеленський у четвер, 21 травня, відвідав Славутич — північ нашої держави. Повідомив, що спілкувався там із керівниками громад північних регіонів – Київської та Чернігівської областей. Зазначив, що дуже важливо підтримати наших людей тут, посилити захист. Саме цим, наголосив, і займаємось.
Президент України повідомив, що це стосується і захисних споруд — фортифікацій та іншого, посилення кордону буде додатково. Також Сили оборони й безпеки перебувають саме на цьому напрямку — “на Чернігів та Київ із території сусідів у Білорусі, яких Росія дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області”.
Зеленський також нагадав, як у 2022 році наступ був і з території Білорусі також.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідер Білорусі Лукашенко прокоментував слова Зеленського про загрозу наступу з півночі. Він переконує, що Білорусь не буде втягуватися у війну проти України.