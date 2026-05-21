Зеленский пригрозил Лукашенко: "руководство Беларуси должно быть в тонусе"

Президент Украины Владимир Зеленский на днях сообщал об угрозе Беларуси. По его словам, Россия будет пытаться втянуть Беларусь в войну против Украины.

Зеленский в четверг, 21 мая, посетил Славутич – север нашего государства. Сообщил, что общался с руководителями общин северных регионов – Киевской и Черниговской областей. Он отметил, что очень важно поддержать наших людей здесь, усилить защиту. Именно этим, подчеркнул, и занимаемся.

Президент Украины сообщил, что это касается и защитных сооружений – фортификаций и прочего, усиление границы будет дополнительно. Также Силы обороны и безопасности находятся именно на этом направлении — "на Чернигов и Киев с территории соседей в Беларуси, которых Россия очень хочет втянуть в эту войну больше, и из Брянской области".

"У нас есть способность для укрепления, есть способность и превентивно работать в отношении российских территорий — оттуда может быть угроза, — и фактического руководства Беларуси, которое должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей", — отметил президент Украины.

Зеленский также напомнил, как в 2022 году наступление было и с территории Беларуси тоже.

"Мы не забудем этого. Украинские Силы обороны, Силы безопасности, наши разведки знают, какие угрозы и как отвечать, отвечать справедливо, безусловно", — подытожил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что лидер Беларуси Лукашенко прокомментировал слова Зеленского об угрозе наступления с севера. Он утверждает, что Беларусь не будет втягиваться в войну против Украины.