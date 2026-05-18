В Раді розповіли про жахливий сценарій: що насправді готує Росія в Білорусі

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко може готувати територію країни для повторної військової агресії РФ. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що, за даними розвідки, Росія намагається втягнути Білорусь у війну.

Народний депутат Олег Дунда зазначив, що сьогодні в інформаційному полі активно обговорюються сценарії майбутніх агресивних воєнних дій Москви з території Білорусі. За його словами, жоден із цих сценаріїв не відповідає дійсності. Він розповів про реальний сценарій, який ворог реалізує і до якого потрібно готуватися.

“Росія зробить ставку на дрони і радіоелектронну боротьбу, щоб викликати хаос і паніку. Використання важкої техніки буде зведене до мінімуму. У захопленні будуть задіяні цивільні транспортні засоби, щоб ускладнити ідентифікацію. Авіація НАТО буде безсила через неможливість відрізнити загарбників від цивільних і заборону на удари по окупованих населених пунктах”, — зазначив він.

Також додав, що зв’язок і навігація будуть виведені з ладу в перші ж години з метою максимально дезорієнтувати місцеві армії та контингент НАТО. Важка військова техніка захисників регіону буде знищена дронами або не зможе виїхати з ангарів. Калінінград, своєю чергою, за його словами, стане плацдармом тиску на Польщу, стримуючи її від активного втручання і захисту країн Балтики від окупаційних військ Москви.

“Цей сценарій я описав ще рік тому. Чи підготувались країни НАТО до такої війни? Відповідь на це питання ми дізнаємося, на жаль, дуже скоро”, — підсумував політик.

