logo_ukra

BTC/USD

76884

ETH/USD

2116.05

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією В Раді розповіли про жахливий сценарій: що насправді готує Росія в Білорусі
commentss НОВИНИ Всі новини

В Раді розповіли про жахливий сценарій: що насправді готує Росія в Білорусі

Народний депутат Дунда розповів про сценарій майбутніх воєнних операцій з території Білорусі

18 травня 2026, 22:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко може готувати територію країни для повторної військової агресії РФ. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що, за даними розвідки, Росія намагається втягнути Білорусь у війну. 

В Раді розповіли про жахливий сценарій: що насправді готує Росія в Білорусі

Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олег Дунда зазначив, що сьогодні в інформаційному полі активно обговорюються сценарії майбутніх агресивних воєнних дій Москви з території Білорусі. За його словами, жоден із цих сценаріїв не відповідає дійсності. Він розповів про реальний сценарій, який ворог реалізує і до якого потрібно готуватися.

“Росія зробить ставку на дрони і радіоелектронну боротьбу, щоб викликати хаос і паніку. Використання важкої техніки буде зведене до мінімуму. У захопленні будуть задіяні цивільні транспортні засоби, щоб ускладнити ідентифікацію. Авіація НАТО буде безсила через неможливість відрізнити загарбників від цивільних і заборону на удари по окупованих населених пунктах”, — зазначив він. 

Також додав, що зв’язок і навігація будуть виведені з ладу в перші ж години з метою максимально дезорієнтувати місцеві армії та контингент НАТО. Важка військова техніка захисників регіону буде знищена дронами або не зможе виїхати з ангарів. Калінінград, своєю чергою, за його словами, стане плацдармом тиску на Польщу, стримуючи її від активного втручання і захисту країн Балтики від окупаційних військ Москви.

“Цей сценарій я описав ще рік тому. Чи підготувались країни НАТО до такої війни? Відповідь на це питання ми дізнаємося, на жаль, дуже скоро”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військовий Сазонов розповів, що насправді відбувається в Білорусі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/oleg.dunda.2025/posts/pfbid02N9S8onq5pWR4owHW2q9353LiNhqxTtuDMgNGE8TPn2QMGzjTPbybjqLC9MLEB9kwl
Теги:

Новини

Всі новини