В Раде рассказали об ужасном сценарии: что на самом деле готовит Россия в Беларуси

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко может готовить территорию страны для повторной военной агрессии РФ. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, по данным разведки, Россия пытается втянуть Беларусь в войну.

Народный депутат Олег Дунда отметил, что сегодня в информационном поле активно обсуждаются сценарии предстоящих агрессивных военных действий Москвы с территории Белоруссии. По его словам, ни один из этих сценариев не соответствует действительности. Он рассказал о реальном сценарии, который враг реализует и к которому нужно готовиться.

"Россия сделает ставку на дроны и радиоэлектронную борьбу, чтобы вызвать хаос и панику. Использование тяжелой техники будет сведено к минимуму. В захвате будут задействованы гражданские транспортные средства, чтобы усложнить идентификацию. Авиация НАТО будет бессильна из-за невозможности отличить захватчиков от гражданских и запрет на удары по оккупированным населенным пунктам”, — отметил он.

Также добавил, что связь и навигация будут выведены из строя в первые часы с целью максимально дезориентировать местные армии и контингент НАТО. Тяжелая военная техника защитников региона будет уничтожена дронами или не сможет уехать из ангаров. Калининград, в свою очередь, станет плацдармом давления на Польшу, сдерживая ее от активного вмешательства и защиты стран Балтики от оккупационных войск Москвы.

"Этот сценарий я описал еще год назад. Подготовились ли страны НАТО к такой войне? Ответ на этот вопрос мы узнаем, к сожалению, очень скоро", — подытожил политик.

