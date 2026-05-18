RU UA
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией В Раде рассказали об ужасном сценарии: что на самом деле готовит Россия в Беларуси
В Раде рассказали об ужасном сценарии: что на самом деле готовит Россия в Беларуси

Народный депутат Дунда рассказал о сценарии предстоящих военных операций с территории Беларуси

18 мая 2026, 22:51
Кречмаровская Наталия

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко может готовить территорию страны для повторной военной агрессии РФ. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, по данным разведки, Россия пытается втянуть Беларусь в войну.

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Олег Дунда отметил, что сегодня в информационном поле активно обсуждаются сценарии предстоящих агрессивных военных действий Москвы с территории Белоруссии. По его словам, ни один из этих сценариев не соответствует действительности. Он рассказал о реальном сценарии, который враг реализует и к которому нужно готовиться.

"Россия сделает ставку на дроны и радиоэлектронную борьбу, чтобы вызвать хаос и панику. Использование тяжелой техники будет сведено к минимуму. В захвате будут задействованы гражданские транспортные средства, чтобы усложнить идентификацию. Авиация НАТО будет бессильна из-за невозможности отличить захватчиков от гражданских и запрет на удары по оккупированным населенным пунктам”, — отметил он.

Также добавил, что связь и навигация будут выведены из строя в первые часы с целью максимально дезориентировать местные армии и контингент НАТО. Тяжелая военная техника защитников региона будет уничтожена дронами или не сможет уехать из ангаров. Калининград, в свою очередь, станет плацдармом давления на Польшу, сдерживая ее от активного вмешательства и защиты стран Балтики от оккупационных войск Москвы.

"Этот сценарий я описал еще год назад. Подготовились ли страны НАТО к такой войне? Ответ на этот вопрос мы узнаем, к сожалению, очень скоро", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военный Сазонов рассказал, что на самом деле происходит в Беларуси.



Источник: https://www.facebook.com/oleg.dunda.2025/posts/pfbid02N9S8onq5pWR4owHW2q9353LiNhqxTtuDMgNGE8TPn2QMGzjTPbybjqLC9MLEB9kwl
