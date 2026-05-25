Главная Новости Общество Война с Россией
"Это уже не сработает, как и в 2022 году": в Раде рассказали о влиянии на решение Лукашенко

Народный депутат Дунда отметил, что разговор Макрона с Лукашенко не поможет

25 мая 2026, 16:24
Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал об угрозах Беларуси. По словам Зеленского, Путин хочет втянуть Лукашенко в войну против Украины. Военные и эксперты отмечают, что угроза реальна, однако отмечают, что Украина лучше подготовлена к вероятному наступлению, чем в 2022 году, когда Лукашенко фактически предоставил Путину территорию для вооруженной агрессии против Украины.

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

На фоне повышения риска угрозы Беларуси президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщил народный депутат Олег Дунда со ссылкой на западные СМИ.

Журналисты отметили, что в воскресенье президент Франции предостерег белорусского лидера Александра Лукашенко, ключевого союзника России, от вмешательства в войну, сообщил источник, приближенный к французскому лидеру.

Предупреждение, по данным СМИ, прозвучало во время первого телефонного разговора между двумя лидерами с начала войны в феврале 2022 года.

"Похожий разговор был уже — у Макрона и Путина 20 февраля 2022, когда он уговаривал Москву не начинать войну. Тогда это не сработало. Не сработает и сейчас тоже", — прокомментировал ситуацию народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Дунда рассказал о реальном сценарии, который враг реализует со стороны Беларуси и к которому нужно готовиться.

По его словам, Россия сделает ставку на дроны и радиоэлектронную борьбу, чтобы вызвать хаос и панику. Использование тяжелой техники будет сведено к минимуму. В захвате будут задействованы гражданские транспортные средства, чтобы усложнить идентификацию. Авиация НАТО будет бессильна из-за невозможности отличить захватчиков от гражданских и запрет на удары по оккупированным населенным пунктам.





Источник: https://www.facebook.com/oleg.dunda.2025/posts/pfbid02NgzuvF4kqVBPMZTBSJCWrPM3pP8CXUdaXnrVKrX78VjETwrH2vp9ZLMpDpEGuL9Wl
