"Это уже не сработает, как и в 2022 году": в Раде рассказали о влиянии на решение Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал об угрозах Беларуси. По словам Зеленского, Путин хочет втянуть Лукашенко в войну против Украины. Военные и эксперты отмечают, что угроза реальна, однако отмечают, что Украина лучше подготовлена к вероятному наступлению, чем в 2022 году, когда Лукашенко фактически предоставил Путину территорию для вооруженной агрессии против Украины.

На фоне повышения риска угрозы Беларуси президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщил народный депутат Олег Дунда со ссылкой на западные СМИ.

Журналисты отметили, что в воскресенье президент Франции предостерег белорусского лидера Александра Лукашенко, ключевого союзника России, от вмешательства в войну, сообщил источник, приближенный к французскому лидеру.

Предупреждение, по данным СМИ, прозвучало во время первого телефонного разговора между двумя лидерами с начала войны в феврале 2022 года.

"Похожий разговор был уже — у Макрона и Путина 20 февраля 2022, когда он уговаривал Москву не начинать войну. Тогда это не сработало. Не сработает и сейчас тоже", — прокомментировал ситуацию народный депутат.

По его словам, Россия сделает ставку на дроны и радиоэлектронную борьбу, чтобы вызвать хаос и панику. Использование тяжелой техники будет сведено к минимуму. В захвате будут задействованы гражданские транспортные средства, чтобы усложнить идентификацию. Авиация НАТО будет бессильна из-за невозможности отличить захватчиков от гражданских и запрет на удары по оккупированным населенным пунктам.



