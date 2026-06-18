Це був вирішальний момент: як одне фото Зеленського змінило позицію Трампа

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Slava Kot
Фотографії наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі, показані президентом України Володимиром Зеленським, стали ключовим епізодом саміту G7 у Франції та вплинули на позицію президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох європейських чиновників.
Зеленський та Трамп полях саміту G7. Фото з відкритих джерел
За даними видання, вирішальний момент стався 16 червня під час зустрічей у межах саміту G7 у Франції. Зеленський продемонстрував Трампу фото палаючого Успенського собору Києво-Печерської лаври, який постраждав унаслідок російського удару дроном. Співрозмовники Politico стверджують, що саме ці зображення стали емоційним фактором, який вплинув на подальші обговорення спільної заяви країн G7.
У підсумковому документі союзники підтвердили посилення підтримки України та збільшення військової допомоги.
Як зазначається, фотографії Трампу показував Зеленський, однак загальну логіку зустрічей і формат взаємодії з американською делегацією координував президент Франції Емманюель Макрон. За даними міжнародних агентств, після інциденту в кулуарах саміту G7 активізувалися дискусії щодо посилення санкційного тиску на Росію та збільшення підтримки української оборони.
Успенський собор Києво-Печерської лаври після атаки Росії
Нагадаємо, що у ніч на 15 червня Росія здійснила черговий масований обстріл під час якого Київ зазнав ударів безпілотниками та ракетами. Один з дронів влучив по територію Києво-Печерської лаври, спричинивши пожежу в Успенському соборі та значні пошкодження історичної будівлі.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію США на удар Росії по Києво-Печерській лаврі.
Також "Коментарі" писали, що аналітики ISW назвали дві цілі Путіна, які пояснюють удар Росії по Києво-Печерській лаврі.