Це був вирішальний момент: як одне фото Зеленського змінило позицію Трампа

Фотографії наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі, показані президентом України Володимиром Зеленським, стали ключовим епізодом саміту G7 у Франції та вплинули на позицію президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох європейських чиновників.

Зеленський та Трамп полях саміту G7. Фото з відкритих джерел

За даними видання, вирішальний момент стався 16 червня під час зустрічей у межах саміту G7 у Франції. Зеленський продемонстрував Трампу фото палаючого Успенського собору Києво-Печерської лаври, який постраждав унаслідок російського удару дроном. Співрозмовники Politico стверджують, що саме ці зображення стали емоційним фактором, який вплинув на подальші обговорення спільної заяви країн G7.

"Вирішальний момент на саміті лідерів G7 у Франції настав у вівторок, коли президент України Володимир Зеленський приніс знімки палаючого Успенського собору в Києві та показав їх Дональду Трампу", — пише Politico.

У підсумковому документі союзники підтвердили посилення підтримки України та збільшення військової допомоги.

"Гадаю, він був щиро зворушений", — цитує видання одного з представників країн "Великої сімки", який брав участь у переговорах.

Як зазначається, фотографії Трампу показував Зеленський, однак загальну логіку зустрічей і формат взаємодії з американською делегацією координував президент Франції Емманюель Макрон. За даними міжнародних агентств, після інциденту в кулуарах саміту G7 активізувалися дискусії щодо посилення санкційного тиску на Росію та збільшення підтримки української оборони.

Успенський собор Києво-Печерської лаври після атаки Росії

Нагадаємо, що у ніч на 15 червня Росія здійснила черговий масований обстріл під час якого Київ зазнав ударів безпілотниками та ракетами. Один з дронів влучив по територію Києво-Печерської лаври, спричинивши пожежу в Успенському соборі та значні пошкодження історичної будівлі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію США на удар Росії по Києво-Печерській лаврі.

Також "Коментарі" писали, що аналітики ISW назвали дві цілі Путіна, які пояснюють удар Росії по Києво-Печерській лаврі.