Это был решающий момент: как одно фото Зеленского изменило позицию Трампа

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Slava Kot
Фото последствий российского удара по Киево-Печерской лавре, показанные президентом Украины Владимиром Зеленским, стали ключевым эпизодом саммита G7 во Франции и повлияли на позицию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на троих европейских чиновников.
Зеленский и Трамп полях саммита G7. Фото из открытых источников
По данным издания, решающий момент произошел 16 июня во время встреч в рамках саммита G7 во Франции. Зеленский продемонстрировал Трампу фото горящего Успенского собора Киево-Печерской лавры, пострадавшего в результате российского удара дроном. Собеседники Politico утверждают, что именно эти изображения стали эмоциональным фактором, повлиявшим на дальнейшие обсуждения совместного заявления стран G7.
В итоговом документе союзники подтвердили усиление поддержки Украины и увеличение военной помощи.
Как отмечается, фотографии Трампу показывал Зеленский, однако общую логику встреч и формат взаимодействия с американской делегацией координировал президент Франции Эмманюэль Макрон. По данным международных агентств, после инцидента в кулуарах саммита G7 активизировались дискуссии по усилению санкционного давления на Россию и увеличению поддержки украинской обороны.
Успенский собор Киево-Печерской лавры после атаки России
Напомним, что в ночь на 15 июня Россия совершила очередной массированный обстрел во время которого Киев понес удары беспилотниками и ракетами. Один из дронов попал на территорию Киево-Печерской лавры, нанеся пожар в Успенском соборе и значительные повреждения исторического здания.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции США на удар России по Киево-Печерской лавре.
Также "Комментарии" писали, что аналитики ISW назвали две цели Путина, объясняющих удар России по Киево-Печерской лавре.