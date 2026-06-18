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Это был решающий момент: как одно фото Зеленского изменило позицию Трампа

Зеленский показал Трампу фото разрушенной Киево-Печерской лавры.

18 июня 2026, 11:45
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Slava Kot

Фото последствий российского удара по Киево-Печерской лавре, показанные президентом Украины Владимиром Зеленским, стали ключевым эпизодом саммита G7 во Франции и повлияли на позицию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на троих европейских чиновников.

Это был решающий момент: как одно фото Зеленского изменило позицию Трампа

Зеленский и Трамп полях саммита G7. Фото из открытых источников

По данным издания, решающий момент произошел 16 июня во время встреч в рамках саммита G7 во Франции. Зеленский продемонстрировал Трампу фото горящего Успенского собора Киево-Печерской лавры, пострадавшего в результате российского удара дроном. Собеседники Politico утверждают, что именно эти изображения стали эмоциональным фактором, повлиявшим на дальнейшие обсуждения совместного заявления стран G7.

"Решающий момент на саммите лидеров G7 во Франции наступил во вторник, когда президент Украины Владимир Зеленский принес снимки горящего Успенского собора в Киеве и показал их Дональду Трампу", — пишет Politico.

В итоговом документе союзники подтвердили усиление поддержки Украины и увеличение военной помощи.

"Думаю, он был искренне тронут", — цитирует издание одного из представителей стран "Большой семерки", участвовавшего в переговорах.

Как отмечается, фотографии Трампу показывал Зеленский, однако общую логику встреч и формат взаимодействия с американской делегацией координировал президент Франции Эмманюэль Макрон. По данным международных агентств, после инцидента в кулуарах саммита G7 активизировались дискуссии по усилению санкционного давления на Россию и увеличению поддержки украинской обороны.

Это был решающий момент: как одно фото Зеленского изменило позицию Трампа - фото 2

Успенский собор Киево-Печерской лавры после атаки России

Напомним, что в ночь на 15 июня Россия совершила очередной массированный обстрел во время которого Киев понес удары беспилотниками и ракетами. Один из дронов попал на территорию Киево-Печерской лавры, нанеся пожар в Успенском соборе и значительные повреждения исторического здания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции США на удар России по Киево-Печерской лавре.

Также "Комментарии" писали, что аналитики ISW назвали две цели Путина, объясняющих удар России по Киево-Печерской лавре.



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Источник: https://www.politico.eu/article/how-macron-cracked-trump-code-g7-decisive-moment-volodymyr-zelenskyy/
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