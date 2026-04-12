Буданов зробив прогноз про великоднє перемир’я: що буде далі

Короткострокове великоднє перемир’я не матиме продовження і навряд чи переросте у тривале припинення вогню. Такий прогноз озвучив керівник Офісу президента України Кирило Буданов, коментуючи ситуацію на фронті та перспективи після святкового режиму тиші.

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов зауважив, що ініціативи подібні до великоднього перемир’я вже траплялися раніше, однак вони мали тимчасовий характер і не змінювали загальної динаміки війни.

"На жаль такого не буде (перемир’я після Великодня). Слід згадати, що таке вже було. Так само на Великдень одноденне перемир’я було. Воно багато разів порушувалося, але все одно в більшості дотримувалося. Я думаю, що нічого не зміниться, і буде так само і сьогодні", — прогнозує Буданов у коментарі виданню "Новини.Live".

Раніше президент Володимир Зеленський пропонував режим припинення вогню на Великдень і заявляв про готовність України до дзеркальних кроків у разі його дотримання. Очільник РФ Володимир Путін оголосив короткострокове великоднє перемир’я, яке мало діяти з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня. Проте, за даними Генерального штабу ЗСУ, вже в перші години його дії зафіксовано тисячі порушень. З початку дії великоднього перемир’я Росія його порушила 2299 разів, зокрема 576 разів у Великдень.

Минулого року РФ порушила великоднє перемир’я майже 3 тисячі разів.

