logo_ukra

BTC/USD

71746

ETH/USD

2220.37

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Буданов зробив прогноз про великоднє перемир'я: що буде далі
commentss НОВИНИ Всі новини

Буданов зробив прогноз про великоднє перемир’я: що буде далі

Кирило Буданов заявив, що великоднє перемир’я не матиме продовження після його закінчення.

12 квітня 2026, 11:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Короткострокове великоднє перемир’я не матиме продовження і навряд чи переросте у тривале припинення вогню. Такий прогноз озвучив керівник Офісу президента України Кирило Буданов, коментуючи ситуацію на фронті та перспективи після святкового режиму тиші.

Буданов зробив прогноз про великоднє перемир’я: що буде далі

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов зауважив, що ініціативи подібні до великоднього перемир’я вже траплялися раніше, однак вони мали тимчасовий характер і не змінювали загальної динаміки війни. 

"На жаль такого не буде (перемир’я після Великодня). Слід згадати, що таке вже було. Так само на Великдень одноденне перемир’я було. Воно багато разів порушувалося, але все одно в більшості дотримувалося. Я думаю, що нічого не зміниться, і буде так само і сьогодні", — прогнозує Буданов у коментарі виданню "Новини.Live".

Раніше президент Володимир Зеленський пропонував режим припинення вогню на Великдень і заявляв про готовність України до дзеркальних кроків у разі його дотримання. Очільник РФ Володимир Путін оголосив короткострокове великоднє перемир’я, яке мало діяти з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня. Проте, за даними Генерального штабу ЗСУ, вже в перші години його дії зафіксовано тисячі порушень. З початку дії великоднього перемир’я Росія його порушила 2299 разів, зокрема 576 разів у Великдень.

Минулого року РФ порушила великоднє перемир’я майже 3 тисячі разів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський передав Путіну пропозицію про мир. Президент України закликав очілька РФ продовжити режим тиші після закінчення перемир'я на Великдень.

Також "Коментарі" писали про реакцію українських військових на великоднє перемир’я.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини