Чи порушила Росія перемир'я у Великдень: Генштаб опублікував нові дані режиму тиші

Slava Kot
Попри оголошене Росією великоднє перемир’я, бойові дії на фронті фактично не припинилися. За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за першу добу режим тиші було порушено щонайменше 2299 разів.
Росія порушила великоднє перемир’я тисячі разів. Фото з відкритих джерел
Згідно з оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 квітня, протягом доби зафіксовано 120 бойових зіткнень. Найбільше порушень припало на період після 16:00 11 квітня, коли формально почало діяти перемир’я. До кінця дня українські військові зафіксували 1723 інциденти, серед яких, штурмові дії, обстріли та масоване застосування дронів.
Також у Генштабі зауважують, що загалом від початку дії оголошеного Путіним великоднього перемир’я, Росія його порушила понад 2 тисячі разів.
У день Великодня Росія порушила перемир’я щонайменше 576 випадків, станом на ранок 12 квітня. За уточненими даними, протягом доби російські війська також завдали 58 авіаударів, скинувши 184 керовані авіабомби. Під ударами опинилися населені пункти у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
Таким чином, навіть під час одного з найбільших християнських свят ситуація на фронті залишається напруженою, а заяви про "перемир’я" не підтверджуються реальними діями.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Генштаб опублікував першу статистику порушень режиму тиші під час великоднього перемир'я.
Також "Коментарі" писали про реакцію українських військових на великоднє перемир’я. Яка ситуація на фронті насправді.