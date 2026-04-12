Головна Новини Суспільство Війна з Росією
Чи порушила Росія перемир'я у Великдень: Генштаб опублікував нові дані режиму тиші

Росія понад 2200 разів порушила великоднє перемир’я. Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли, штурми та масовані удари дронами.

12 квітня 2026, 10:50
Автор:
Slava Kot

Попри оголошене Росією великоднє перемир’я, бойові дії на фронті фактично не припинилися. За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за першу добу режим тиші було порушено щонайменше 2299 разів.

Росія порушила великоднє перемир’я тисячі разів. Фото з відкритих джерел

Згідно з оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 квітня, протягом доби зафіксовано 120 бойових зіткнень. Найбільше порушень припало на період після 16:00 11 квітня, коли формально почало діяти перемир’я. До кінця дня українські військові зафіксували 1723 інциденти, серед яких, штурмові дії, обстріли та масоване застосування дронів.

"Після 16:00 станом на кінець доби зафіксовано 1723 випадки порушень режиму припинення вогню. А саме: 25 штурмових дій противника, 365 ворожих обстрілів, 566 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія") та 767 ударів fpv-дронами. В той же час ударів ракетами, керованими авіабомбами, БпЛА типу "шахед" не було", — йдеться в заяві.

Також у Генштабі зауважують, що загалом від початку дії оголошеного Путіним великоднього перемир’я, Росія його порушила понад 2 тисячі разів.

"Станом на 7.00 12.04.2026 зафіксовано 2299 випадків порушення режиму припинення вогню. А саме: 28 штурмових дій противника, 479 ворожих обстрілів, 747 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія") та 1045 ударів fpv-дронами", — повідомили у Генштабі.

У день Великодня Росія порушила перемир’я щонайменше 576 випадків, станом на ранок 12 квітня. За уточненими даними, протягом доби російські війська також завдали 58 авіаударів, скинувши 184 керовані авіабомби. Під ударами опинилися населені пункти у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Таким чином, навіть під час одного з найбільших християнських свят ситуація на фронті залишається напруженою, а заяви про "перемир’я" не підтверджуються реальними діями.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Генштаб опублікував першу статистику порушень режиму тиші під час великоднього перемир'я.

Також "Коментарі" писали про реакцію українських військових на великоднє перемир’я. Яка ситуація на фронті насправді.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/37184
