Нарушила ли Россия перемирие в Пасху: Генштаб опубликовал новые данные режима тишины

Несмотря на объявленное Россией пасхальное перемирие, боевые действия на фронте практически не прекратились. По данным Генерального штаба ВСУ, только за первые сутки режим тишины был нарушен не менее 2299 раз.

Согласно оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на утро 12 апреля, за сутки зафиксировано 120 боевых столкновений. Больше всего нарушений пришлось на период после 16:00 11 апреля, когда формально начало действовать перемирие. К концу дня украинские военные зафиксировали 1723 инцидента, среди которых штурмовые действия, обстрелы и массированное применение дронов.

"После 16:00 по состоянию на конец суток зафиксировано 1723 случая нарушений режима прекращения огня. А именно: 25 штурмовых действий противника, 365 вражеских обстрелов, 566 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и 767 ударов fpv-дронами. Вместе с тем ударов ракетами, управляемыми авиабомбами, БпЛА типа "шахед" не было", — говорится в заявлении.

Также в Генштабе отмечают, что всего с начала действия объявленного Путиным пасхального перемирия, Россия его нарушила более 2 тысяч раз.

"По состоянию на 7:00 12.04.2026 зафиксировано 2299 случаев нарушения режима прекращения огня. А именно: 28 штурмовых действий противника, 479 вражеских обстрелов, 747 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и 1045 ударов fpv-дронами", — сообщили в Генштабе.

В день Пасхи Россия нарушила перемирие не менее 576 случаев по состоянию на утро 12 апреля. По уточненным данным, в течение суток российские войска также нанесли 58 авиаударов, сбросив 184 управляемых авиабомба. Под ударами оказались населённые пункты в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Таким образом, даже во время одного из величайших христианских праздников ситуация на фронте остается напряженной, а заявления о "перемирии" не подтверждаются реальными действиями.

