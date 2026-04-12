Реакція українських військових на великоднє перемир’я: яка ситуація на фронті насправді

Попри оголошене Росією так зване великоднє перемир’я, українські військові заявляють, що на практиці бойові дії не припинилися. Ідею тимчасового режиму тиші на час свят раніше запропонував Володимир Зеленський, після чого Володимир Путін оголосив про "перемир’я" з 11 по 12 квітня. Однак свідчення з передової вказують на інше.

Яка ситуація на фронті під час великоднього перемир'я. Фото з відкритих джерел

Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" вказує, що ситуація на фронті під час великоднього перемир’я не змінилася.

"Змінилось тільки те, що в цей день ретельно прикута увага до кожної втрати, до кожного удару підарнявих по наших військових та цивільних, бо люди страждають та вмирають в той день, коли цього нібито не мало бути, ніби розраховували на те, що погані різко стануть хорошими і почнуть дотримуватись правил. І лише некрологи загиблих зміняться доповненням одного формулювання, що вони загинули в день "перемирʼя", в яке вже давно ніхто не вірить", — повідомив "Алекс".

За його словами, протягом ночі фіксувалися безперервні запуски дронів у напрямку Краматорська, що ставить під сумнів саму ідею припинення вогню.

Подібну оцінку дають і на інших ділянках фронту. Заступник командира батальйону 66-ї окремої механізованої бригади Віталій "Гума" повідомив про активні обстріли на Лиманському напрямку.

"Росіяни не дотримуються перемир'я на Лиманському напрямку. Ворог вже веде обстріли з артилерії та FPV-дронами Так само, як у минулому році, росіянам вистачило лише дві години для так званого перемир'я. А далі, як ви пам'ятаєте, почалися у нас вже і штурмові дії. Нічого не змінилося", — розповів військовий.

Військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" також наголошує, що повної тиші немає. За його словами, на фронті активність ворожих безпілотників зберігається у період, коли бойові дії мали б бути призупинені.

Водночас офіцер Сил оборони та керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначає, що великоднє перемир’я могло б стати кроком до тривалого припинення вогню, однак це залежить виключно від рішень Путіна.

"Великоднє перемирʼя мало б перерости в припинення вогню. Це залежить виключно від росії", — вказує Коваленко.

Як показує ситуація на фронті, реального припинення вогню під час великоднього перемир'я не спостерігається.

