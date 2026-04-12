Реакция украинских военных на пасхальное перемирие: какая ситуация на фронте на самом деле

Несмотря на объявленное Россией так называемое пасхальное перемирие, украинские военные заявляют, что на практике боевые действия не прекратились. Идею временного режима тишины на праздники ранее предложил Владимир Зеленский, после чего Владимир Путин объявил о "перемирии" с 11 по 12 апреля. Однако показания по передовой указывают на другое.

Какая ситуация на фронте во время пасхального перемирия. Фото из открытых источников

Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алексом" указывает, что ситуация на фронте во время пасхального перемирия не изменилась.

"Изменилось только то, что в этот день тщательно приковано внимание к каждой потере, к каждому удару пидарвнявых по нашим военным и гражданским, потому что люди страдают и умирают в тот день, когда этого якобы не должно быть, будто рассчитывали на то, что плохие резко станут хорошими и начнут соблюдать правила. И только некрологи погибших сменятся дополнением одной формулировки, что они погибли в день "перемирия", в которое уже давно никто не верит", — сообщил "Алекс".

По его словам, в течение ночи фиксировались непрерывные запуски дронов в направлении Краматорска, что ставит под сомнение саму идею прекращения огня.

Подобную оценку дают и на других участках фронта. Заместитель командира батальона 66-й отдельной механизированной бригады Виталий "Гума" сообщил об активных обстрелах на Лиманском направлении.

"Россияне не соблюдают перемирие на Лиманском направлении. Враг уже ведет обстрелы с артиллерии и FPV-дронами Так же, как в прошлом году, россиянам хватило всего два часа для так называемого перемирия. А дальше, как вы помните, начались у нас уже и штурмовые действия. Ничего не изменилось", – рассказал военный.

Военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" также отмечает, что полной тишины нет. По его словам, на фронте активность вражеских беспилотников сохраняется в период, когда боевые действия должны быть приостановлены.

В то же время, офицер Сил обороны и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечает, что пасхальное перемирие могло бы стать шагом к длительному прекращению огня, однако это зависит исключительно от решений Путина.

"Пасхальное перемирие должно перерасти в прекращение огня. Это зависит исключительно от России", — указывает Коваленко.

Как показывает ситуация на фронте, реального прекращения огня в пасхальное перемирие не наблюдается.

