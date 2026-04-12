Буданов сделал прогноз о пасхальном перемирии: что будет дальше

Slava Kot
Краткосрочное пасхальное перемирие не будет продолжаться и вряд ли перерастет в длительное прекращение огня. Такой прогноз озвучил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, комментируя ситуацию на фронте и перспективы после праздничного режима тишины.
Кирилл Буданов отметил, что инициативы подобные пасхальному перемирию уже случались раньше, однако они носили временный характер и не меняли общей динамики войны.
Ранее президент Владимир Зеленский предлагал режим прекращения огня на Пасху и заявлял о готовности Украины к зеркальным шагам в случае его соблюдения. Глава РФ Владимир Путин объявил краткосрочное пасхальное перемирие, которое должно было действовать с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля. Однако, по данным Генерального штаба ВСУ, уже в первые часы его действия зафиксированы тысячи нарушений. С начала действия пасхального перемирия Россия нарушила его 2299 раз, в том числе 576 раз в Пасху.
В прошлом году РФ нарушила пасхальное перемирие почти 3 тысячи раз.
