Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Буданов сделал прогноз о пасхальном перемирии: что будет дальше
Буданов сделал прогноз о пасхальном перемирии: что будет дальше

Кирилл Буданов заявил, что пасхальное перемирие не будет продолжено после его окончания.

12 апреля 2026, 11:40
Slava Kot

Краткосрочное пасхальное перемирие не будет продолжаться и вряд ли перерастет в длительное прекращение огня. Такой прогноз озвучил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, комментируя ситуацию на фронте и перспективы после праздничного режима тишины.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов отметил, что инициативы подобные пасхальному перемирию уже случались раньше, однако они носили временный характер и не меняли общей динамики войны.

"К сожалению, такого не будет (перемирие после Пасхи). Следует вспомнить, что такое уже было. Так же на Пасху однодневное перемирие было. Оно много раз нарушалось, но все равно в большинстве соблюдалось. Я думаю, что ничего не изменится, и будет так же и сегодня", — прогнозирует Буданов в комментарии "Новини.Live".

Ранее президент Владимир Зеленский предлагал режим прекращения огня на Пасху и заявлял о готовности Украины к зеркальным шагам в случае его соблюдения. Глава РФ Владимир Путин объявил краткосрочное пасхальное перемирие, которое должно было действовать с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля. Однако, по данным Генерального штаба ВСУ, уже в первые часы его действия зафиксированы тысячи нарушений. С начала действия пасхального перемирия Россия нарушила его 2299 раз, в том числе 576 раз в Пасху.

В прошлом году РФ нарушила пасхальное перемирие почти 3 тысячи раз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский передал Путину предложение о мире. Президент Украины призвал главу РФ продолжить режим тишины после окончания перемирия на Пасху.

Также "Комментарии" писали о реакции украинских военных на пасхальное перемирие.



