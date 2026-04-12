Буданов повідомив про гарні новини: назвав дату наступного обміну полоненими

Після масштабного обміну військовополоненими 11 квітня Україна готується до нового етапу повернення своїх громадян. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, зазначивши, що наступний обмін може відбутися вже до кінця наступного тижня.

Кирило Буданов про новий обмін полоненими. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов розповів, що процес обміну військовополоненими стримується виключно технічними та бюрократичними процедурами. За його словами, невдовзі відбудетсья новий етап обміну.

"Я сподіваюся, що десь на кінець тижня буде ще один етап", — сказав Буданов у коментарі журналістам Новини.LIVE.

Напередодні Україна вже повернула з російського полону 182 людей, зокрема 175 військових та 7 цивільних. Серед звільнених були бійці Збройних сил, нацгвардійці та прикордонники, які брали участь у бойових діях на різних напрямках, зокрема в Маріуполі, на Донбасі, Харківщині та Херсонщині. Багато з них перебували в полоні ще з 2022 року, а частина має поранення.

Водночас у Головному управлінні розвідки визнають, що Україна розраховувала на масштабніший обмін напередодні Великодня. Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Київ підготував додаткові гуманітарні ініціативи для розширення списків, однак російська сторона не підтримала ці пропозиції.

