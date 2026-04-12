Буданов сообщил о хороших новостях: назвал дату следующего обмена пленными

После масштабного обмена военнопленными 11 апреля Украина готовится к новому этапу возвращения граждан. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, отметив, что следующий обмен может состояться уже до конца следующей недели.

Кирилл Буданов о новом обмене пленными.

Кирилл Буданов рассказал, что процесс обмена военнопленными сдерживается исключительно техническими и бюрократическими процедурами. По его словам, вскоре состоится новый этап обмена.

"Я надеюсь, что где-то к концу недели будет еще один этап", — сказал Буданов в комментарии журналистам Новости.LIVE.

Накануне Украина уже вернула из российского плена 182 человека, в том числе 175 военных и 7 гражданских. Среди освобожденных были бойцы Вооруженных сил, нацгвардейцы и пограничники, принимавшие участие в боевых действиях по разным направлениям, в частности в Мариуполе, на Донбассе, Харьковщине и Херсонщине. Многие из них находились в плену еще с 2022 года, а часть ранена.

В то же время в Главном управлении разведки признают, что Украина рассчитывала на более масштабный обмен накануне Пасхи. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Киев подготовил дополнительные гуманитарные инициативы по расширению списков, однако российская сторона не поддержала эти предложения.

