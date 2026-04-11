Великодній обмін із гірким присмаком: які домовленості в останній момент зірвала Росія
Великодній обмін із гірким присмаком: які домовленості в останній момент зірвала Росія

Україна була готова повернути більше полонених, але Москва відмовилася

11 квітня 2026, 19:00
Кравцев Сергей

У суботу, напередодні Великодня, Україна та Росія провели масштабний обмін військовополоненими. Водночас українська сторона планувала повернути значно більше своїх громадян, однак російська сторона відмовилася від розширеного формату. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов під час спілкування з журналістами. 

Обмін полоненими. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Київ підготував низку гуманітарних ініціатив, спрямованих на збільшення кількості звільнених, однак ці пропозиції не були підтримані.

"На жаль, ворог відкинув ці гуманітарні ініціативи України. Але робота триває", — зазначив Андрій Юсов.

Попри це, в українській розвідці налаштовані обережно оптимістично. Там припускають, що нинішній обмін може стати лише початком більш масштабного процесу, який продовжиться після свят.

У Києві наголошують: повернення кожного полоненого залишається пріоритетом, і переговори не припиняються навіть попри складну позицію Москви. Українська сторона продовжує шукати можливості для нових домовленостей і закликає до гуманітарного підходу у питанні обміну.

Таким чином, нинішній Великодній обмін став важливим, але неповним кроком. Подальший розвиток процесу залежатиме від готовності сторін до компромісів, однак Україна вже дає сигнал – робота не зупиняється, і нові обміни можливі найближчим часом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 175 українських військових повернулися з полону країни-агресора. Це воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники, рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних. Про це у себе у Телеграм повідомив президент України Володимир Зеленський.




