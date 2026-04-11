В субботу, в канун Пасхи, Украина и Россия провели масштабный обмен военнопленными. В то же время украинская сторона планировала вернуть гораздо больше своих граждан, однако российская сторона отказалась от расширенного формата. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов во время общения с журналистами.

По его словам, Киев подготовил ряд гуманитарных инициатив, направленных на увеличение количества уволенных, однако эти предложения не были поддержаны.

"К сожалению, враг отверг эти гуманитарные инициативы Украины. Но работа продолжается", – отметил Андрей Юсов.

Тем не менее, в украинской разведке настроены осторожно оптимистично. Там предполагается, что нынешний обмен может стать лишь началом более масштабного процесса, который продолжится после праздников.

В Киеве отмечают: возвращение каждого пленника остается приоритетом, и переговоры не прекращаются даже несмотря на сложную позицию Москвы. Украинская сторона продолжает искать возможности для новых договоренностей и призывает гуманитарный подход в вопросе обмена.

Таким образом, нынешний Пасхальный обмен стал важным, но неполным шагом. Дальнейшее развитие процесса будет зависеть от готовности сторон к компромиссам, однако Украина уже дает сигнал – работа не останавливается, и новые обмены возможны в ближайшее время.

