Гарні новини напередодні Великодня: відбувся масштабний обмін військовополоненими

175 українських військових повернулися з полону країни-агресора. Це воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники, рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних. Про це у себе у Телеграм повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року. Сьогодні вже з впевненістю можна сказати, що наші захисники нарешті – вдома.

"Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому", – зазначив президент.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські терористичні війська продовжують страти українських військовополонених та систематичні злочини проти мирного населення. Про це йдеться у новому аналізі Institute for the Study of War. За даними українського омбудсмена Дмитра Лубинця, а також виходячи зі статистики Організації Об'єднаних Націй, до кінця 2025 року Росія стратила щонайменше 337 українських військовополонених. При цьому понад 95% українських військових, які опинилися в російському полоні, зазнавали тортур і жорстокого поводження.



