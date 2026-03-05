Страти полонених та удари по дітях: у США жахнули звітом про нові злочини Росії

Російські терористичні війська продовжують страти українських військовополонених та систематичні злочини проти мирного населення. Про це йдеться у новому аналізі Institute for the Study of War.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними українського омбудсмена Дмитра Лубинця, а також виходячи зі статистики Організації Об'єднаних Націй, до кінця 2025 року Росія стратила щонайменше 337 українських військовополонених. При цьому понад 95% українських військових, які опинилися в російському полоні, зазнавали тортур і жорстокого поводження.

Слідчі органи України також встановили причетність високопосадовців до атак на цивільні об'єкти. Зокрема, за даними Служби безпеки України та Офісу генпрокурора, наказ про ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві у липні 2024 року координував генерал-майор Сергій Кувалдін. Слідство вважає, що удар зазнавав свідомо громадянської інфраструктури, де знаходилися діти.

За словами керівника департаменту з розслідування військових злочинів Офісу генпрокурора Тараса Семківа, станом на початок березня 2026 року зафіксовано вже понад 213 тисяч епізодів військових злочинів, скоєних російськими силами.

Значну частину з них становлять атаки безпілотників FPV щодо цивільних об'єктів у прифронтових районах. Аналітики відзначають, що такі удари свідчать про сформовану всередині російської армії практику навмисного завдання шкоди мирному населенню.

Експерти наголошують: йдеться не про поодинокі інциденти, а про системну тактику ведення війни, яка передбачає терор проти цивільних та жорстоке поводження з полоненими.

Читайте також на порталі "Коментарі" – що буде з підтримкою України через війну в Ірані: Рютте насторожив заявою.



