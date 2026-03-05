Казни пленных и удары по детям: в США ужаснули отчетом о новых преступлениях России

Российские террористические войска продолжают совершать казни украинских военнопленных и систематические преступления против мирного населения. Об этом говорится в новом анализе Institute for the Study of War.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, а также исходя из статистики Организации Объединенных Наций, к концу 2025 года Россия казнила по меньшей мере 337 украинских военнопленных. При этом более 95% украинских военных, оказавшихся в российском плену, подвергались пыткам и жестокому обращению.

Следственные органы Украины также установили причастность высокопоставленных российских военных к атакам на гражданские объекты. В частности, по данным Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора, приказ о ракетном ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве в июле 2024 года координировал генерал-майор Сергей Кувалдин. Следствие считает, что удар наносился сознательно по гражданской инфраструктуре, где находились дети.

По словам руководителя департамента по расследованию военных преступлений Офиса генпрокурора Тараса Семкива, по состоянию на начало марта 2026 года зафиксировано уже более 213 тысяч эпизодов военных преступлений, совершенных российскими силами.

Значительную часть из них составляют атаки беспилотников FPV по гражданским объектам в прифронтовых районах. Аналитики отмечают, что такие удары свидетельствуют о сформировавшейся внутри российской армии практике намеренного нанесения вреда мирному населению.

Эксперты подчеркивают: речь идет не о единичных инцидентах, а о системной тактике ведения войны, которая предполагает террор против гражданских и жестокое обращение с пленными.

