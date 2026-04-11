Хорошие новости в канун Пасхи: произошел масштабный обмен военнопленными

175 украинских военных вернулись из плена страны-агрессора. Это воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники, рядовые, сержанты и офицеры. И семь гражданских. Об этом у себя в Телеграмме сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил, что воины защищали Украину на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях. Среди них ранены. Большинство было в плену с 2022 года. Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что наши защитники, наконец, дома.

"Благодарю каждого подразделения, которое пополняет наш обменный фонд и этим приближает возвращение наших людей. Вернуть всех из российского плена для нас принципиально. Благодарю каждого в мире, кто помогает нам в этом", – отметил президент.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские террористические войска продолжают казни украинских военнопленных и систематические преступления против мирного населения. Об этом говорится в новом анализе Institute for the Study of War. По данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, а также исходя из статистики Организации Объединенных Наций, до конца 2025 года Россия казнила по меньшей мере 337 украинских военнопленных. При этом более 95% украинских военных, оказавшихся в российском плену, подвергались пыткам и жестокому обращению.



