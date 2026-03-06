Великий обмін продовжується: скільки українців повернулися додому

З російського полону звільнено ще 300 українців. У п'ятницю, 6 березня відбувся другий етап обміну згідно з домовленостями у Женеві. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Обмін полоненими. Фото: з відкритих джерел

Варто звернути увагу, протягом 5-6 березня Росія та Україна публічно оголосили про домовленість провести обмін військовополоненими за формулою "500 на 500". Обмін передбачав два етапи: під час першого — звільнити 200 військових, під час другого — 300.

Перший етап великого обміну в межах женевських домовленостей відбувся у четвер, 5 березня. Тоді з російського полону було визволено 200 українських військовослужбовців.

Серед них були бійці Збройних сил України, зокрема представники Військово-Морських сил, Сухопутних військ, територіальної оборони, Сил безпілотних систем, Десантно-штурмових військ, Повітряних сил, а також Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед звільнених були й оборонці Маріуполя, які перебували в російському полоні майже чотири роки.

Визволені військові захищали Україну на донецькому, луганському, харківському та запорізькому напрямках. Серед звільнених — не лише солдати та сержанти, а й офіцери.

