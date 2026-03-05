Україна та Росія провели новий обмін полоненими: кого повернули додому

Україна та Росія провели новий обмін полоненими. Додому з неволі повернулися 200 українців. Як інформує портал "Коментарі", про це у себе у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Обмін полоненими. Фото: з відкритих джерел

Президент повідомив, серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.

"Щоразу, коли наші вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну. Нікого не забуваємо. Залучаємо посередників. Я вдячний усім, хто допомагає Україні. Дякую Сполученим Штатам за підтримку в реалізації цього обміну. Вдячний усім нашим воїнам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду для України. Повернення наших додому – це результат сили українських захисників", – написав Володимир Зеленський.

За даними українського омбудсмена Дмитра Лубинця, а також виходячи зі статистики Організації Об'єднаних Націй, до кінця 2025 року Росія стратила щонайменше 337 українських військовополонених. При цьому понад 95% українських військових, які опинилися в російському полоні, зазнавали тортур і жорстокого поводження. Слідчі органи України також встановили причетність високопосадовців до атак на цивільні об'єкти. Зокрема, за даними Служби безпеки України та Офісу генпрокурора, наказ про ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві у липні 2024 року координував генерал-майор Сергій Кувалдін. Слідство вважає, що удар зазнавав свідомо громадянської інфраструктури, де знаходилися діти.



