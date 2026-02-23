Новий масштабний обмін полоненими уже цього тижня: Буданов зробив заяву журналістам

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив журналістам, що Україна та Росія можуть провести новий обмін полоненими вже цього тижня.

Буданов заявив про можливий великий обмін полоненими між Україною та РФ

Про це він сказав сьогодні, 23 лютого, у Києві на полях Міжнародної конференції з питань правосуддя Justice Conference, відповідаючи на запитання медіа щодо перспектив чергового обміну.

"Ми працюємо над цим. Я сподіваюся, що цього тижня це станеться. Значна цифра. Більше, ніж минулого разу, скажімо так", – повідомив Буданов, не уточнюючи деталей щодо кількості людей або формату обміну.

Інших подробиць щодо параметрів домовленостей чи конкретної дати він не навів.

Раніше, 20 лютого, президент Володимир Зеленський заявляв, що черговий обмін військовополоненими між Україною та Російською Федерацією може відбутися найближчим часом.

Останній обмін відбувся 5 лютого. Тоді з російської неволі повернулися 157 українців – серед них військовослужбовці та цивільні. У межах тієї ж процедури українська сторона передала російській стороні таку ж кількість осіб.

