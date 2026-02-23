Новый масштабный обмен пленными уже на этой неделе: Буданов сделал заявление журналистам

Руководитель офиса президента Кирилл Буданов заявил журналистам, что Украина и Россия могут провести новый обмен пленными уже на этой неделе.

Об этом он сказал сегодня, 23 февраля, в Киеве на полях Международной конференции по вопросам правосудия Justice Conference, отвечая на вопросы медиа о перспективах очередного обмена.

"Мы работаем над этим. Я надеюсь, что на этой неделе это произойдет. Значительная цифра. Больше, чем в прошлый раз, скажем так", – сообщил Буданов, не уточняя деталей по количеству людей или формату обмена.

Других подробностей о параметрах договоренностей или конкретной дате он не привел.

Ранее, 20 февраля, президент Владимир Зеленский заявлял, что очередной обмен военнопленными между Украиной и Российской Федерацией может произойти в ближайшее время.

Последний обмен прошел 5 февраля. Тогда из российской неволи вернулись 157 украинцев – в том числе военнослужащие и гражданские. В рамках той же процедуры украинская сторона передала российской стороне такое же количество лиц.

