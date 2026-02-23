Переговори з РФ набирають темп: Буданов розповів, коли відбудеться новий раунд

Новий раунд мирних переговорів між Україною та РФ за участі США планується вже цього тижня. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов на Justice Conference.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Раніше у соцмережі з'явилася інформація, що переговори відбудуться 26 лютого. За словами Буданова, дійсно, орієнтовні терміни нової зустрічі саме такі.

"Мені здається, це вже було офіційно сказано, що в районі 27-го плюс-мінус день, два. Тому 26-те повністю сюди попадає в цей проміжок", — сказав очільник ОП.

Однак фінальна дата зустрічі ще не узгоджена, зауважив керівник Офісу президента.

"Ми зараз в процесі підготовки. Це ж протокольне питання, ж самі розумієте. Коли, кому приїхати і так далі. Це ж всі три сторони мають між собою узгодити. 4 сторони, по факту, ще й приймаюча", — пояснив Буданов.

Також журналісти запитали керівника ОП, чи відбудеться зустріч президентів України та РФ. На цій зустрічі раніше наполягав сам український президент Володимир Зеленський, щоб вирішити ключове питання переговорів — питання територій.

"Не знаємо поки що. Ми підіймали таке питання", — відповів Буданов, додавши, що російська сторона поки не дала остаточної відповіді.

За його словами, війни такого масштабу не завершуються самі по собі. Історія знає лише два сценарії: або ухвалюється справедливе рішення з чіткими гарантіями безпеки, або конфлікт повертається – ще більш масштабним і небезпечним.



