Переговори з РФ набирають темп: Буданов розповів, коли відбудеться новий раунд

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Новий раунд мирних переговорів між Україною та РФ за участі США планується вже цього тижня. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов на Justice Conference.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
Раніше у соцмережі з'явилася інформація, що переговори відбудуться 26 лютого. За словами Буданова, дійсно, орієнтовні терміни нової зустрічі саме такі.
Однак фінальна дата зустрічі ще не узгоджена, зауважив керівник Офісу президента.
Також журналісти запитали керівника ОП, чи відбудеться зустріч президентів України та РФ. На цій зустрічі раніше наполягав сам український президент Володимир Зеленський, щоб вирішити ключове питання переговорів — питання територій.
Читайте також на порталі "Коментарі" — переговорний процес між Україною та Росією наближається до точки, коли сторонам доведеться визначатися – або рух до справедливого миру, або продовження війни. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Justice Conference.
За його словами, війни такого масштабу не завершуються самі по собі. Історія знає лише два сценарії: або ухвалюється справедливе рішення з чіткими гарантіями безпеки, або конфлікт повертається – ще більш масштабним і небезпечним.