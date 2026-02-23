Переговоры с РФ набирают темп: Буданов рассказал, когда состоится новый раунд

Новый раунд мирных переговоров между Украиной и РФ с участием США планируется на этой неделе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов на Justice Conference.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Ранее в соцсети появилась информация, что переговоры пройдут 26 февраля. По словам Буданова, действительно, ориентировочные сроки новой встречи именно таковы.

"Мне кажется, это уже было официально сказано, что в районе 27-го плюс-минус день, два. Поэтому 26-е полностью сюда попадает в этот промежуток", — сказал глава ОП.

Однако финальная дата встречи еще не согласована, заметил руководитель Офиса президента.

"Мы сейчас в процессе подготовки. Это же протокольный вопрос, сами же понимаете. Когда, кому приехать и так далее. Это же все три стороны должны между собой согласовать. 4 стороны, по факту, еще и принимающая", — пояснил Буданов.

Также журналисты спросили у руководителя ОП, состоится ли встреча президентов Украины и РФ. На этой встрече ранее настаивал сам украинский президент Владимир Зеленский, чтобы решить ключевой вопрос переговоров – вопрос территорий.

"Не знаем пока. Мы поднимали такой вопрос", — ответил Буданов, добавив, что российская сторона пока не дала окончательного ответа.

По его словам, войны такого масштаба не завершаются сами по себе. История знает только два сценария: либо принимается справедливое решение с четкими гарантиями безопасности, либо конфликт возвращается – еще более масштабным и опасным.



