Переговоры с РФ набирают темп: Буданов рассказал, когда состоится новый раунд

Новый раунд мирных переговоров между Украиной и РФ с участием США планируется на этой неделе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов на Justice Conference.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Ранее в соцсети появилась информация, что переговоры пройдут 26 февраля. По словам Буданова, действительно, ориентировочные сроки новой встречи именно таковы.
Однако финальная дата встречи еще не согласована, заметил руководитель Офиса президента.
Также журналисты спросили у руководителя ОП, состоится ли встреча президентов Украины и РФ. На этой встрече ранее настаивал сам украинский президент Владимир Зеленский, чтобы решить ключевой вопрос переговоров – вопрос территорий.
По его словам, войны такого масштаба не завершаются сами по себе. История знает только два сценария: либо принимается справедливое решение с четкими гарантиями безопасности, либо конфликт возвращается – еще более масштабным и опасным.