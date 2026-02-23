«Час остаточних рішень»: на Банковій заявили про критичний етап переговорів з РФ

Переговорний процес між Україною та Росією наближається до точки, коли сторонам доведеться визначатися – або рух до справедливого миру, або продовження війни. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Justice Conference.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

За його словами, війни такого масштабу не завершуються самі по собі. Історія знає лише два сценарії: або ухвалюється справедливе рішення з чіткими гарантіями безпеки, або конфлікт повертається – ще більш масштабним і небезпечним.

Кирило Буданов наголосив, що Україна зосереджена на переговорах, які мають не просто зупинити бойові дії, а створити умови, що унеможливлять повторення російської агресії. Він визнав, що діалог відбувається складно, однак процес рухається вперед.

"Ми підходимо до моменту, коли всім сторонам потрібно буде приймати остаточні рішення: продовжувати війну чи переходити до миру", — зазначив очільник ОП.

За його словами, дипломатичні зусилля Києва, а також підтримка США та інших міжнародних партнерів поступово наближають результат. Водночас він підкреслив: мир без наслідків для агресора не є розв’язанням проблеми.

"Мир без відповідальності – це пауза, але не кінець війни. Це сигнал авторитарним режимам: можна нападати й уникати покарання", — підсумував Кирило Буданов, застерігши, що така модель створює пряму загрозу глобальній безпеці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в наближенням 4 роковин повномасштабної війни в Україні видання The Guardian видало матеріалі в якому зібрало відомі і маловідомі факти, які передували початку великої війни. Зокрема, звернула на себе увагу заява тодішнього радника з нацбезпеки президента США Саллівана, який заявив, що головним чинником початку вторгнення є те, що Путін виклав у своїй статті в липні 2021 року "Про історичну єдність росіян та українців" – переконання, що Україна не є окремою нацією і не заслуговує на суверенну державність. Чи можна розділити думку Саллівана, що Путін фактично веде війну не за території, а за знищення України, як такої? Що ще може його зупинити? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.