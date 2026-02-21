Екс-посадовці США лише зараз розкривають карти: що насправді потрібно Путіну в Україні

З наближенням 4 роковин повномасштабної війни в Україні видання The Guardian видало матеріалі в якому зібрало відомі і маловідомі факти, які передували початку великої війни. Зокрема, звернула на себе увагу заява тодішнього радника з нацбезпеки президента США Саллівана, який заявив, що головним чинником початку вторгнення є те, що Путін виклав у своїй статті в липні 2021 року "Про історичну єдність росіян та українців" – переконання, що Україна не є окремою нацією і не заслуговує на суверенну державність. Чи можна розділити думку Саллівана, що Путін фактично веде війну не за території, а за знищення України, як такої? Що ще може його зупинити? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Лише силовий метод може зупинити Путіна

Політичний експерт Олександр Антонюк зазначив, що захоплення українських територій і знищення України, як держави, це фактично тотожні речі. Таке ж саме ставлення у Путіна до будь-якої країни, яка входила до складу СРСР, тобто захоплення територій і знищення державності. Тому що держава – це не тільки про націю. Держава – це про інститути, Конституцію, свої збройні сили, герб, історію, тощо.

"Це метод захоплення територій, присвоєння їх собі і ліквідація такої держави, як нації. Тому що, який сенс знищувати державу, якщо ти не захопиш тієї чи іншої території. Такий метод потрібний Кремлю для того, щоб не було можливості у майбутньому відновити державу, яку наразі він захопив. За великим рахунком, щоб подивитися на те, як це працює, потрібно поглянути на ті держави і нації, які є у складі РФ. За прикладом далеко ходити не треба. Можна подивитися на Ічкерію, яка намагалася бути суверенною і незалежною державою. І не було зовсім ніяких підстав у 90-х Російській Федерації вважати, що це їхня територія. Можна запитати у тих же чеченців: вони вважають себе росіянами чи вважають себе громадянами РФ? Це два різних поняття", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Якщо ж говорити про те, що сьогодні може зупинити Путіна в Україні, то Олександр Антонюк говорить, що відповідь однозначна – лише силовий метод.

"Перше – це зупинка і неможливість просування російської армії, тобто це повноцінне, потужне, новітнє озброєння, нанесення ударів по території РФ, зокрема по столиці Росії, створення тих самих умов, які сьогодні є у Києві. Такі ж умови мають бути створені у великих містах РФ: Москві, Петербурзі. Також потрібне створення сепаратистських настроїв. Це комплекс спецоперацій у яких має брати участь не лише Україна, а й інші держави. На геополітичному рівні має бути прийняте рішення, що РФ має бути сегментована. І на базі тих республік, які наразі є у складі РФ, мають сформуватись нові держави. Інших варіантів, як зупинити Путіна, просто не існує. Як би це парадоксально не звучало, але ліквідація Путіна, як злочинця, це один із дійових методів, який може розглядатися. Саме Путін є тим злом, яке не дає елітам, які, можливо, є поруч з ним змінити зовнішній вектор РФ. Відповідно, економіка Росії просідає. Проте у неї є запас ще на декілька років. Хоча, треба визнати, що росіяни вже не такі потужні, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Тому виключно силовий метод, адже у Кремлі не рахуються з власними втратами. Більше того, вже запущена політика перетворення РФ на КНДР. Тільки у більших масштабах. Відтак у Кремлі чітко розуміють, що зупинка бойових дій в Україні – це запуск громадянського протистояння всередині Росії", – зауважив експерт.

Це війна не за окремі території і не через НАТО

Директор Міжнародного інституту політичної філософії, політичний аналітик Віктор Савінов зазначив, Саліван мав найбільше інформації про те, що відбувається і зараз визнає частково помилки США та й України, які як раз і повʼязані були з неправильною оцінкою намірів Путіна. Виходячи зі сказаного зараз Салліваном можна сказати, що перемогою для нас буде доведення того, що українці є окремою нацією з власною культурою і мовою, які мають бути збережені. Бажано і з державою, яка є найкращим інструментом захисту українців. Або й без держави, якщо не вдасться її зберегти. Інколи треба бути готовим і до найгірших сценаріїв.

"Війна триває далі. Це війна не за окремі території і не через НАТО. Салліван уже зараз це розуміє. Не до кінця розуміє Трамп, як і частина українського суспільства і політикуму. Путіну не вдалося окупувати Україну бліцкригом, але від затяжної війни на виснаження він не відмовився і веде її далі. Ця війна ведеться на фронті, але не лише. Путін веде інформаційну війну, як у нашому суспільстві, так і у суспільствах та політикумі союзників. Інколи інтереси путіна збігаються з інтересами Трампа, хоча і з протилежних мотивацій. Обидва хочуть слабої Європи, побудованої на ультраправих неоконсервативних цінностях. Обидва боротимуться за вплив на цю Європу, вірніше на її слабі розділені частини. Обидва хочуть заробити. Але деякі інтереси протилежні. Трамп хоче бачити росію ворогом Китаю, а путін – другом. Виборці Трампа і загалом американці більше підтримують Україну, а не росію і Трамп цього ігнорувати не може", – зазначив експерт.

За його словами, роль ЄС очевидно для нас зростає. Як і наша роль у захисті ЄС від путіна, який не збирається зупинятися у разі завоювання України. Зрештою, Польща для путіна теж неіснуюча країна, яку потрібно розвалити. Мєдвєдєв й інші росіяни відкрито говорять про це.

"Ми не знаємо, хто у ній переможе навіть після того , як ЗСУ і героїчні українці зірвали плани путіна про бліцкриг. Тому для нас важливі зараз єдність, підтримка ЗСУ, підтримка демократії у Європі, співпраця з США, боротьба з інформаційними впливами в Україні і інших країнах, ефективність управління, підтримка і популяризація в Україні і у світі української культури і мови", – констатував аналітик.

