Экс-чиновники США только сейчас раскрывают карты: что на самом деле нужно Путину в Украине

С приближением 4 годовщины полномасштабной войны в Украине издание The Guardian выдало материал, в котором собрало известные и малоизвестные факты, предшествовавшие началу большой войны. В частности, обратило на себя внимание заявление тогдашнего советника по нацбезопасности президента США Салливана, который заявил, что главным фактором начала вторжения является то, что Путин изложил в своей статье в июле 2021 года "Об историческом единстве россиян и украинцев" – убеждение, что Украина не является отдельной нацией и не заслуживает суверенности. Можно ли разделить мнение Салливана, что Путин фактически ведет войну не за территории, а за уничтожение Украины как таковой? Что еще может остановить его? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Только силовой метод может остановить Путина

Политический эксперт Александр Антонюк отметил, что захват украинских территорий и уничтожение Украины как государства это фактически тождественные вещи. Такое же отношение у Путина к любой стране, которая входила в состав СССР, то есть захват территорий и уничтожение государственности. Потому что государство – это не только о нации. Государство – это об институтах, Конституции, своих вооруженных силах, гербе, истории и т.д.

"Это метод захвата территорий, присвоение их себе и ликвидация такого государства, как нации. Потому что, какой смысл уничтожать государство, если ты не захватишь ту или иную территорию. Такой метод нужен Кремлю для того, чтобы не было возможности в будущем восстановить государство, которое он захватил. По большому счету, чтобы посмотреть на то, как это работает, нужно взглянуть на те государства и нации, которые находятся в составе РФ. За примером далеко ходить не нужно. Можно посмотреть на Ичкерию, пытавшуюся быть суверенным и независимым государством. И не было никаких оснований в 90-х в Российской Федерации считать, что это их территория. Можно спросить тех же чеченцев: они считают себя русскими или считают себя гражданами РФ? Это два разных понятия", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Если же говорить о том, что сегодня может остановить Путина в Украине, то Александр Антонюк говорит, что ответ однозначен – только силовой метод.

"Первое – это остановка и невозможность продвижения российской армии, то есть это полноценное, мощное, новейшее вооружение, нанесение ударов по территории РФ, в частности по столице России, создание тех же условий, которые сегодня есть в Киеве. Такие же условия должны быть созданы в крупных городах РФ: Москве, Петербурге. Также необходимо создание сепаратистских настроений. Это комплекс спецопераций, в которых должна участвовать не только Украина, но и другие государства. На геополитическом уровне должно быть принято решение о том, что РФ должна быть сегментирована. И на базе тех республик, которые находятся в составе РФ, должны сформироваться новые государства. Других вариантов, как остановить Путина, просто не существует. Как бы это ни парадоксально ни звучало, но ликвидация Путина, как преступника, это один из действенных методов, который может рассматриваться. Именно Путин является тем злом, которое не дает элитам, которые, возможно, рядом с ним изменить внешний вектор РФ. Соответственно, экономика России проседает. Однако у нее есть запас еще на несколько лет. Хотя, надо признать, что россияне уже не так мощны, как это было в начале полномасштабного вторжения. Поэтому исключительно силовой метод, ведь в Кремле не считаются с потерями. Более того, уже запущена политика превращения РФ в КНДР. Только в больших масштабах. Следовательно, в Кремле четко понимают, что остановка боевых действий в Украине – это запуск гражданского противостояния внутри России", – отметил эксперт.

Это война не за отдельные территории и не из-за НАТО

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отметил, у Салливана было больше информации о том, что происходит и сейчас признает частично ошибки США и Украины, которые как раз и связаны были с неправильной оценкой намерений Путина. Исходя из сказанного сейчас Салливаном, можно сказать, что победой для нас будет доказательство того, что украинцы являются отдельной нацией с собственной культурой и языком, которые должны быть сохранены. Желательно и с государством, которое является лучшим инструментом защиты украинцев. Или и без государства, если не удастся его сохранить. Иногда нужно быть готовым и к худшим сценариям.

"Война продолжается. Это война не за отдельные территории и не из-за НАТО. Салливан уже сейчас понимает это. Не до конца понимает Трамп, как часть украинского общества и политикума. Путину не удалось оккупировать Украину блицкригом, но от затяжной войны на истощение он не отказался и ведет ее дальше. Эта война ведется на фронте, но не только. Путин ведет информационную войну как в нашем обществе, так и в обществах и политикуме союзников. Иногда интересы путина совпадают с интересами Трампа, хотя и по противоположным мотивациям. Оба хотят слабой Европы, построенной на ультраправых неоконсервативных ценностях. Оба будут бороться за влияние на эту Европу, вернее, на ее слабые разделенные части. Оба хотят заработать. Но некоторые интересы противоположны. Трамп хочет видеть Россию врагом Китая, а Путин — другом. Избиратели Трампа и вообще американцы больше поддерживают Украину, а не Россию и Трамп этого игнорировать не может", – отметил эксперт.

По его словам, роль ЕС очевидно для нас растет. Как и наша роль в защите ЕС от путина, который не собирается останавливаться в случае завоевания Украины. В конце концов, Польша для Путина тоже несуществующая страна, которую нужно развалить. Медведев и другие россияне открыто говорят об этом.

"Мы не знаем, кто в ней победит даже после того, как ВСУ и героические украинцы сорвали планы путина о блицкриге. Поэтому для нас важны сейчас единство, поддержка ВСУ, поддержка демократии в Европе, сотрудничество с США, борьба с информационными влияниями в Украине и других странах, эффективность управления, поддержка и популяризация в Украине и мире украинской культуры и языка", – констатировал аналитик.

