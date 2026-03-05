Украина и Россия провели новый обмен пленными: кого вернули домой

Украина и Россия провели новый обмен пленниками. Домой из неволи вернулись 200 украинцев. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

Президент сообщил, среди возвращающихся – защитники Мариуполя, Донбасса, Луганщины, Харьковщины, Запорожья. Воины Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

"Каждый раз, когда наши дома, это доказывает, что Украина работает, чтобы вернуть каждого и каждую. Никого не забываем. Привлекаем посредников. Я благодарен всем, кто помогает Украине. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку в реализации этого обмена. Благодарен всем нашим воинам, которые на фронте обеспечивают пополнение обменного фонда для Украины. Возвращение наших домой – это результат силы украинских защитников", – написал Владимир Зеленский.

По данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, а также исходя из статистики Организации Объединенных Наций, до конца 2025 года Россия казнила по меньшей мере 337 украинских военнопленных. При этом более 95% украинских военных, оказавшихся в российском плену, подвергались пыткам и жестокому обращению. Следственные органы Украины также установили причастность чиновников к атакам на гражданские объекты. В частности, по данным Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора, приказ о ракетном ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве в июле 2024 года координировал генерал-майор Сергей Кувалдин. Следствие считает, что удар терпел заведомо гражданскую инфраструктуру, где находились дети.



