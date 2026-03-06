logo

Война с Россией Большой обмен продолжается: сколько украинцев вернулись домой
НОВОСТИ

Большой обмен продолжается: сколько украинцев вернулись домой

Всего в рамках двухдневного обмена удалось вернуть 500 соотечественников

6 марта 2026, 13:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Из российского плена освобождены еще 300 украинцев. В пятницу, 6 марта, состоялся второй этап обмена согласно договоренностям в Женеве. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

Большой обмен продолжается: сколько украинцев вернулись домой

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

Стоит обратить внимание, что в течение 5-6 марта Россия и Украина публично объявили о договоренности провести обмен военнопленными по формуле "500 на 500". Обмен предусматривал два этапа: во время первого – уволить 200 военных, во время второго – 300.

Первый этап крупного обмена в рамках женевских договоренностей прошел в четверг, 5 марта. Тогда из российского плена были освобождены 200 украинских военнослужащих.

Среди них были бойцы Вооруженных сил Украины, в частности, представители Военно-Морских сил, Сухопутных войск, территориальной обороны, Сил беспилотных систем, Десантно-штурмовых войск, Воздушных сил, а также Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Среди освобожденных были и находившиеся в русском плену защитники Мариуполя почти четыре года.

Освобожденные военные защищали Украину в донецком, луганском, харьковском и запорожском направлениях. Среди уволенных – не только солдаты и сержанты, но и офицеры.

Читайте на портале "Комментарии" — российские террористические войска продолжают казни украинских военнопленных и систематические преступления против мирного населения. Об этом говорится в новом анализе Institute for the Study of War. По данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, а также исходя из статистики Организации Объединенных Наций, до конца 2025 года Россия казнила по меньшей мере 337 украинских военнопленных. При этом более 95% украинских военных, оказавшихся в российском плену, подвергались пыткам и жестокому обращению.




Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18206
