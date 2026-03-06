Большой обмен продолжается: сколько украинцев вернулись домой

Из российского плена освобождены еще 300 украинцев. В пятницу, 6 марта, состоялся второй этап обмена согласно договоренностям в Женеве. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

Стоит обратить внимание, что в течение 5-6 марта Россия и Украина публично объявили о договоренности провести обмен военнопленными по формуле "500 на 500". Обмен предусматривал два этапа: во время первого – уволить 200 военных, во время второго – 300.

Первый этап крупного обмена в рамках женевских договоренностей прошел в четверг, 5 марта. Тогда из российского плена были освобождены 200 украинских военнослужащих.

Среди них были бойцы Вооруженных сил Украины, в частности, представители Военно-Морских сил, Сухопутных войск, территориальной обороны, Сил беспилотных систем, Десантно-штурмовых войск, Воздушных сил, а также Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Среди освобожденных были и находившиеся в русском плену защитники Мариуполя почти четыре года.

Освобожденные военные защищали Украину в донецком, луганском, харьковском и запорожском направлениях. Среди уволенных – не только солдаты и сержанты, но и офицеры.

