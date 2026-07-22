Буданов оцінив призначення Драпатого: що сказав про нового головкома ЗСУ

Очільник Офісу президента Кирило Буданов уперше відреагував на кадрові зміни у військовому керівництві. Після рішення президента Володимира Зеленського звільнити Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та призначити на цю посаду генерал-майора Михайла Драпатого, глава ОП заявив, що йдеться про "надзвичайно важливе кадрове рішення".

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов заявив, що давно знає Драпатого як професійного командира, який має реальний бойовий досвід, швидко ухвалює рішення та дбає про життя особового складу.

"Михайла Драпатого знаю давно. Це командир із реальним відчуттям бою, що тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко та береже людей. Армія йому довіряє, і це бойова заслуга. Михайле Васильовичу, попереду великі завдання, і у вас є все, щоб їх виконати. Ви можете розраховувати на мою повну підтримку й допомогу. Наша сила – в єдності та відповідальності кожного", — зазначив Буданов.

Окремо Буданов подякував Олександру Сирському за роки служби. Він відзначив його роль в обороні Києва у 2022 році, Харківській наступальній операції та керівництві ЗСУ в один із найскладніших періодів повномасштабної війни.

"Пане генерале Олександре Сирський, щира вдячність за роки найважчої роботи, за витримку та відданість Україні. Ви зробили для захисту України надзвичайно багато… Ми працювали поруч у цих операціях – разом із ГУР, яке я очолював, і я бачив цю роботу", — йдеться в заяві.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Валерій Залужний відреагував на призначення Михайла Драпатого. Також зібрали реакції українських військових про нового головнокомандувача ЗСУ.

Також "Коментарі" писали, що росіяни в паніці від призначення Драпатого головкомом ЗСУ.