Буданов оцінив призначення Драпатого: що сказав про нового головкома ЗСУ

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Slava Kot
Очільник Офісу президента Кирило Буданов уперше відреагував на кадрові зміни у військовому керівництві. Після рішення президента Володимира Зеленського звільнити Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та призначити на цю посаду генерал-майора Михайла Драпатого, глава ОП заявив, що йдеться про "надзвичайно важливе кадрове рішення".
Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел
Кирило Буданов заявив, що давно знає Драпатого як професійного командира, який має реальний бойовий досвід, швидко ухвалює рішення та дбає про життя особового складу.
Окремо Буданов подякував Олександру Сирському за роки служби. Він відзначив його роль в обороні Києва у 2022 році, Харківській наступальній операції та керівництві ЗСУ в один із найскладніших періодів повномасштабної війни.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Валерій Залужний відреагував на призначення Михайла Драпатого. Також зібрали реакції українських військових про нового головнокомандувача ЗСУ.
Також "Коментарі" писали, що росіяни в паніці від призначення Драпатого головкомом ЗСУ.