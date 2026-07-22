"Це для нас погано": росіяни в паніці від призначення Драпатого головкомом ЗСУ

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Slava Kot
Призначення генерал-майора Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України викликало жваву реакцію не лише в Україні, а й у російському інформаційному просторі. Після рішення президента Володимира Зеленського про звільнення Олександра Сирського низка російських військових блогерів відкрито визнала, що кадрові зміни можуть ускладнити ситуацію для російської армії.
Реакція росіян на призначення Драпатого
У своїх дописах російські "військори" порівнюють Драпатого з Сирським і стверджують, що новий головнокомандувач є більш небезпечним противником. Один з блогерів назвав відставку Сирського "поганою новиною" для Росії, заявивши, що Драпатий, на відміну від попередника, є командиром із бойовим досвідом та власним баченням ведення війни.
Російські військори відреагували на призначення Драпатого головкомом ЗСУ
Реакція росіян на Драпатого
Інші автори також звернули увагу на військову біографію нового головнокомандувача. Вони наголошують, що Драпатий розпочав повномасштабну війну на посаді командира батальйону, а кар'єру будував безпосередньо на фронті.
Росіяни про Драпатого
Окремі російські коментатори згадали події 2014 року, коли Драпатий командував підрозділами та сидів у "летючому" БМП, який проривав блокаду Маріуполя. Саме цей епізод вони називають одним з доказів його рішучості та бойового досвіду.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію військових на призначення Драпатого. Що говорять про нового головкома ЗСУ.
Також "Коментарі" писали, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на призначення Драпатого. За його словами, генералу "буде дуже важко".