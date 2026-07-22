Перша реакція військових на призначення Драпатого: що говорять про нового головкома ЗСУ

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Slava Kot
Призначення генерал-майора Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України викликало активну реакцію серед українських військових. Після рішення президента Володимира Зеленського про звільнення Олександра Сирського багато військовослужбовців та ветеранів заявили про обережний оптимізм, водночас наголосивши, що новому керівнику доведеться працювати в надзвичайно складних умовах.
Михайло Драпатий - новий головнокомандувач ЗСУ
Зібрали реакції українських військових на призначення нового головкома ЗСУ Михайла Драпатого.
Учасник російсько-української війни Олег Симороз назвав відставку Сирського закономірною, однак наголосив, що головним очікуванням від роботи Драпатого має стати зміна підходів до управління армією.
Боєць Станіслав Бунятов на позивний "Осман" назвав призначення Драпатого "великим святом" для війська. Однак вказав, що тепер можуть початися медійні кампанії проти нового головкома.
Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" звернув увагу, що успіх Драпатого значною мірою залежатиме від людей, яких він залучить до керівництва.
Своєю чергою майор ЗСУ Андрій Ткачук наголосив, що кадрові зміни самі по собі не гарантують результату. На його переконання, після призначення нового керівника військові мають працювати ще ефективніше, адже саме від спільних дій залежатиме успіх реформ і ситуація на фронті.
Таким чином, реакція військового середовища на призначення Драпатого виявилася переважно позитивною. Водночас більшість військових підкреслюють, що головним критерієм оцінки нового головнокомандувача стануть не очікування, а реальні зміни в управлінні армією та результати на полі бою.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ексголовком Валерій Залужний відреагував на призначення Драпатого.
Також "Коментарі" писали про першу заяву Сирського після його відставки.