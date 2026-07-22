Перша реакція військових на призначення Драпатого: що говорять про нового головкома ЗСУ

Призначення генерал-майора Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України викликало активну реакцію серед українських військових. Після рішення президента Володимира Зеленського про звільнення Олександра Сирського багато військовослужбовців та ветеранів заявили про обережний оптимізм, водночас наголосивши, що новому керівнику доведеться працювати в надзвичайно складних умовах.

Михайло Драпатий - новий головнокомандувач ЗСУ

Зібрали реакції українських військових на призначення нового головкома ЗСУ Михайла Драпатого.

Учасник російсько-української війни Олег Симороз назвав відставку Сирського закономірною, однак наголосив, що головним очікуванням від роботи Драпатого має стати зміна підходів до управління армією.

"Сирського звільнено. Це заслуга людей, які не мовчали… Маю стриманий оптимізм, хоча це справа невдячна. Не чув за Драпатого негативного, від багатьох людей чув позитивну характеристику. Знаю зовсім трохи людей, які в його команді, це притомні та адекватні люди. Але якщо що, то журити буду не гірше ніж старого Головкома. Зміна системи та підходів – це зараз основне! В іншому випадку звільнення Сирського нічого не змінить", — пише Симороз.

Боєць Станіслав Бунятов на позивний "Осман" назвав призначення Драпатого "великим святом" для війська. Однак вказав, що тепер можуть початися медійні кампанії проти нового головкома.

"Святкуйте народ! Для нашого війська це велике свято. Ми зробили це разом. Зараз ми побачимо величезну хвилю заказухи на Драпатого. Дискредитація буде литися з усіх дирявих інфопомийок. У росіян траур, вони неабияк засмучені цим призначенням, тому звідти на цей двіж також будуть литися гроші. Михайлу Драпатому треба час, аудит буде довгим, проблем багато. На десерт отримаємо гідні призначення трохи нижче по вертикалі, вони допоможуть нашій армії ефективніше стирати п*дарів", — реагує Бунятов.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" звернув увагу, що успіх Драпатого значною мірою залежатиме від людей, яких він залучить до керівництва.

"Генерал-майору Михайлу Драпатому буде непросто, все буде залежати не скільки від нього, а від складу його команди. Окрім важкого становища у війську та на фронті, новий ГК вступає на посаду в період великої соціальної напруги, а точніше її вивертання з усіх щілин, тому в суспільстві оцінювати дії Драпатого будуть максимально уважно, суворо та критично, постійно порівнюючи з попереднім ГК, навіть там, де це буде максимально недоцільно. Такі посадовці мають розуміти, що їх роль має не лише військове, а і політичне значення. Сподіваюсь на краще", — вказує Алекс.

Своєю чергою майор ЗСУ Андрій Ткачук наголосив, що кадрові зміни самі по собі не гарантують результату. На його переконання, після призначення нового керівника військові мають працювати ще ефективніше, адже саме від спільних дій залежатиме успіх реформ і ситуація на фронті.

"Тепер треба працювати ще більше. Бо це рішення ухвалено — бо ми! Відтак, це відповідальність. Ми маємо всі включитися і зробити так, аби завтра ми були кращі, ніж вчора. Дякую!", — реагує Ткачук.

Таким чином, реакція військового середовища на призначення Драпатого виявилася переважно позитивною. Водночас більшість військових підкреслюють, що головним критерієм оцінки нового головнокомандувача стануть не очікування, а реальні зміни в управлінні армією та результати на полі бою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ексголовком Валерій Залужний відреагував на призначення Драпатого.

Також "Коментарі" писали про першу заяву Сирського після його відставки.