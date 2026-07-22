"Йому буде дуже важко": Залужний відреагував на призначення Драпатого

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Slava Kot
Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний уперше відреагував на призначення генерал-майора Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ. У своєму зверненні він наголосив, що новому очільнику української армії доведеться зіткнутися з надзвичайно складними викликами, однак висловив упевненість у його моральних якостях.
Михайло Драпатий та Валерій Залужний
Заява Залужного з'явилася після того, як президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення Олександра Сирського та призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ. У своєму дописі Залужний зробив акцент не на кадрових рішеннях, а на поняттях честі, відповідальності та військового обов'язку.
Залужний також зазначив, що єдине, що має значення для військового керівника, — це обов'язок перед державою та українськими захисниками.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з'явилася перша заява Сирського після відставки.
Також "Коментарі" писали, що ексочільник Міноборони Михайло Федоров прокоментував відставку Сирського та призначення Драпатого.