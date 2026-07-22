"Йому буде дуже важко": Залужний відреагував на призначення Драпатого

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний уперше відреагував на призначення генерал-майора Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ. У своєму зверненні він наголосив, що новому очільнику української армії доведеться зіткнутися з надзвичайно складними викликами, однак висловив упевненість у його моральних якостях.

Михайло Драпатий та Валерій Залужний

Заява Залужного з'явилася після того, як президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення Олександра Сирського та призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ. У своєму дописі Залужний зробив акцент не на кадрових рішеннях, а на поняттях честі, відповідальності та військового обов'язку.

"Справа, якій ми присвячуємо усе життя, наповнена, перш за все, моральними принципами і цінностями, які формують честь. Честь, яка дорожча за будь-які посади і нагороди. Саме вона створює ідеї і шукає шляхи для їх реалізації. І саме це спонукає шукати людей, які з честю разом з тобою пронесуть свій важкий хрест", — йдеться в заяві колишнього головкома.

Залужний також зазначив, що єдине, що має значення для військового керівника, — це обов'язок перед державою та українськими захисниками.

"Новому головнокомандувачу Збройних Сил України буде дуже важко. Значно важче, ніж він собі уявляє. Проте Михайлу точно вже ніколи не буде соромно. Людина честі не має ідолу, тому йому немає що втрачати. Єдине, що він має, це лише обовʼязок. Слава Україні! Слава ЗСУ", — йдеться в заяві Залужного.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з'явилася перша заява Сирського після відставки.

Також "Коментарі" писали, що ексочільник Міноборони Михайло Федоров прокоментував відставку Сирського та призначення Драпатого.