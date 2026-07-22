"Ему будет очень тяжело": Залужный отреагировал на назначение Драпатого

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Slava Kot
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный впервые отреагировал на назначение генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. В своем обращении он подчеркнул, что новому главе украинской армии придется столкнуться со сложнейшими вызовами, однако выразил уверенность в его моральных качествах.
Михаил Драпатый и Валерий Залужный
Заявление Залужного появилось после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении Александра Сырского и назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. В своем сообщении Залужный сделал акцент не на кадровых решениях, а на понятиях чести, ответственности и воинской обязанности.
Залужный также отметил, что единственное, что имеет значение для военного руководителя – это обязанность перед государством и украинскими защитниками.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилось первое заявление Сырского после отставки.
Также "Комментарии" писали, что экс-глава Минобороны Михаил Федоров прокомментировал отставку Сырского и назначение Драпатого.