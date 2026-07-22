"Ему будет очень тяжело": Залужный отреагировал на назначение Драпатого

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный впервые отреагировал на назначение генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. В своем обращении он подчеркнул, что новому главе украинской армии придется столкнуться со сложнейшими вызовами, однако выразил уверенность в его моральных качествах.

Михаил Драпатый и Валерий Залужный

Заявление Залужного появилось после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении Александра Сырского и назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. В своем сообщении Залужный сделал акцент не на кадровых решениях, а на понятиях чести, ответственности и воинской обязанности.

"Дело, которому мы посвящаем всю жизнь, наполнено, прежде всего, нравственными принципами и ценностями, формирующими честь. Честь, которая дороже любых должностей и наград. Именно она создает идеи и ищет пути к их реализации. И именно это побуждает искать людей, которые с честью вместе с тобой пронесут свой трудный крест", — говорится в заявлении бывшего главкома.

Залужный также отметил, что единственное, что имеет значение для военного руководителя – это обязанность перед государством и украинскими защитниками.

"Новому главнокомандующему Вооруженных Сил Украины будет очень тяжело. Значительно труднее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно уже никогда не будет стыдно. Человек чести не имеет идола, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, это только обязанность. Слава Украине! Слава ВСУ", — говорится в заявлении Залужного.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилось первое заявление Сырского после отставки.

Также "Комментарии" писали, что экс-глава Минобороны Михаил Федоров прокомментировал отставку Сырского и назначение Драпатого.