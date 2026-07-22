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Перша заява Сирського після відставки: про що розповів ексголовком ЗСУ

Олександр Сирський зробив першу заяву після звільнення з посади головкома ЗСУ та підбив підсумки командування

22 липня 2026, 08:15
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Slava Kot

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський опублікував першу заяву після того, як президент Володимир Зеленський оголосив про його звільнення з посади. У зверненні генерал підбив підсумки свого командування, згадав ключові військові операції та заявив, що продовжить служити Україні незалежно від посади.

Перша заява Сирського після відставки: про що розповів ексголовком ЗСУ

Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

Олександр Сирський оголосив, що залишає посаду головкома ЗСУ.

"Сьогодні я залишаю пост Головнокомандувача Збройних Сил України", — почав свій допис Сирський.

Далі генерал наголосив, що очолити українське військо під час повномасштабної війни було найбільшою відповідальністю у його житті. Він нагадав, що ще у 2022 році командував обороною Києва, після чого українські сили зняли загрозу оточення Харкова та провели успішний контрнаступ на Харківщині, звільнивши Балаклію, Ізюм і Куп'янськ.

Окремо генерал зупинився на періоді свого перебування на посаді головнокомандувача, яку він обійняв у лютому 2024 року. За його словами, одним з перших рішень став організований вихід українських військ з Авдіївки, що дозволило зберегти життя особового складу. Також він пригадав зупинку російського наступу на Харківщині, стримування загрози для Сумської області та проведення Курської операції.

За словами Сирського, її головною метою було не захоплення території Росії, а зрив підготовки нового наступу на Сумщину та Харківщину, відволікання найбоєздатніших російських підрозділів і поповнення обмінного фонду для повернення українських військовополонених.

Колишній головнокомандувач також заявив, що за час його керівництва було створено Сили безпілотних систем, реформовано структуру армії, запроваджено корпусну систему управління та модернізовано протиповітряну оборону із використанням дронів-перехоплювачів. Окрім цього, він відзначив успішні дії українських сил у Чорному морі та наступальні операції на окремих напрямках фронту.

Сирський повідомив, що цього року під його командуванням українські військові звільнили близько 700 квадратних кілометрів території. Він висловив упевненість, що передає наступнику армію, яка не лише утримує оборону, а й має ініціативу на полі бою.

"Дякую кожному солдату, сержанту і офіцеру, з якими я пройшов ці роки. Вклоняюся родинам наших полеглих. Тривалий час нам намагалися нав’язати, що українці не здатні воювати. Ми довели, що це не так. Україну захищає героїчний народ. Наша країна вистоїть, якщо кожен робитиме свою справу так само завзято, як це робить українське військо", — додав Сирський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Зеленський посварив Сирського та Федорова.

Також "Коментарі" писали, що Портников розкрив план Зеленського щодо звільнення Сирського: зробить цапом-відбувайлом.



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Джерело: https://t.me/osirskiy/1775
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