Первое заявление Сырского после отставки: о чем рассказал экс-главком ВСУ

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский опубликовал первое заявление после того, как президент Владимир Зеленский объявил о его освобождении от должности. В обращении генерал подвел итоги своего командования, упомянул ключевые военные операции и заявил, что продолжит служить Украине вне зависимости от должности.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский объявил, что покидает пост главкома ВСУ.

"Сегодня я оставляю пост Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", — начал свое сообщение Сырский.

Далее генерал подчеркнул, что возглавить украинское войско во время полномасштабной войны было самой большой ответственностью в его жизни. Он напомнил, что еще в 2022 году командовал обороной Киева, после чего украинские силы сняли угрозу окружения Харькова и провели успешное контрнаступление на Харьковщине, уволив Балаклею, Изюм и Купянск.

Отдельно генерал остановился на периоде своего пребывания в должности главнокомандующего, которую он занял в феврале 2024 года. По его словам, одним из первых решений стал организованный выход украинских войск из Авдеевки, что позволило сохранить жизнь личного состава. Также он вспомнил остановку российского наступления в Харьковской области, сдерживание угрозы для Сумской области и проведение Курской операции.

По словам Сырского, ее главной целью было не захват территории России, а срыв подготовки нового наступления на Сумщину и Харьковщину, отвлечение боеспособных российских подразделений и пополнение обменного фонда для возвращения украинских военнопленных.

Бывший главнокомандующий также заявил, что за время его руководства были созданы Силы беспилотных систем, реформирована структура армии, введена корпусная система управления и модернизирована противовоздушная оборона с использованием дронов-перехватчиков. Кроме того, он отметил успешные действия украинских сил в Черном море и наступательные операции на отдельных направлениях фронта.

Сырский сообщил, что в этом году под его командованием украинские военные уволили около 700 квадратных километров территории. Он выразил уверенность, что передает преемнику армию, не только удерживающую оборону, но и имеющую инициативу на поле боя.

"Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру, с которыми я прошел эти годы. Приклоняюсь семьям наших павших. Долгое время нам пытались навязать, что украинцы не способны воевать. Мы доказали, что это не так. Украину защищает героический народ. Наша страна выстоит, если каждый будет делать свое дело так же упорно, как это делает украинское войско", — добавил Сырский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Зеленский поссорил Сырского и Федорова.

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