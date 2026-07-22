Первая реакция военных на назначение Драпатого: что говорят о новом главкоме ВСУ

Назначение генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины вызвало активную реакцию среди украинских военных. После решения президента Владимира Зеленского об увольнении Александра Сырского многие военнослужащие и ветераны заявили об осторожном оптимизме, в то же время подчеркнув, что новому руководителю придется работать в чрезвычайно сложных условиях.

Михаил Драпатый – новый главнокомандующий ВСУ

Собрали реакции украинских военных на назначение нового главкома ВСУ Михаила Драпатого.

Участник российско-украинской войны Олег Симороз назвал отставку Сырского закономерной, однако подчеркнул, что главным ожиданием работы Драпатого должно стать изменение подходов к управлению армией.

"Сырский уволен. Это заслуга людей, которые не молчали… У меня сдержанный оптимизм, хотя это дело неблагодарное. Не слышал о Драпатом негативного, от многих людей слышал положительную характеристику. Знаю совсем немного людей, которые в его команде, это сознательные и адекватные люди. Но если что, то печалить буду не хуже старого Главкома. Смена системы и подходов – это сейчас основное! В противном случае увольнение Сырского ничего не изменит", — пишет Симороз.

Боец Станислав Бунятов на позывной "Осман" назвал назначение Драпатого "большим праздником" для войска. Однако указал, что теперь могут начаться медийные кампании против нового главкома.

"Празднуйте народ! Для нашего войска это большой праздник. Мы сделали это вместе. Сейчас мы увидим огромную волну заказухи на Драпатого. Дискредитация будет литься из всех дырявых инфопомоек. У россиян траур, они изрядно расстроены этим назначением, поэтому оттуда на этот двой также будут литься деньги. Михаилу Драпатому нужно время, аудит будет долгим, проблем много. На десерт получим достойные назначения чуть ниже по вертикали, они помогут нашей армии эффективнее стирать п*доров", – реагирует Бунятов.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" обратил внимание, что успех Драпатого будет в значительной степени зависеть от людей, которых он привлечет к руководству.

"Генерал-майор Михаилу Драпатому будет непросто, все будет зависеть не сколько от него, а от состава его команды. Кроме тяжелого положения в армии и на фронте, новый ГК вступает в должность в период большого социального напряжения, а точнее его выворачивание из всех щелей, поэтому в обществе оценивать действия Драпатого будут максимально внимательно, строго и критически, постоянно сравнивая с предыдущим ГК, даже там, где это будет максимально нецелесообразным. Такие должностные лица должны понимать, что их роль имеет не только военное, но и политическое значение. Надеюсь на лучшее", – указывает Алекс.

В свою очередь майор ВСУ Андрей Ткачук подчеркнул, что кадровые изменения сами по себе не гарантируют результата. По его убеждению, после назначения нового руководителя, военные должны работать еще эффективнее, ведь именно от совместных действий будет зависеть успех реформ и ситуация на фронте.

"Теперь надо работать еще больше. Потому что это решение принято — потому что мы! Следовательно, это ответственность. Мы должны все включиться и сделать так, чтобы завтра мы были лучше, чем вчера. Спасибо!", — реагирует Ткачук.

Таким образом, реакция военной среды на назначение Драпатого оказалась преимущественно положительной. В то же время, большинство военных подчеркивают, что главным критерием оценки нового главнокомандующего станут не ожидания, а реальные изменения в управлении армией и результаты на поле боя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксглавком Валерий Залужный отреагировал на назначение Драпатого.

Также "Комментарии" писали о первом заявлении Сырского после его отставки.